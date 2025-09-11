ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Χαιρετισμός Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Εμμανουήλ Μπελαδάκη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Αγαπητοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς
Με αίσθημα χαράς και ευθύνης υποδεχόμαστε τη νέα σχολική χρονιά. Κάθε Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την επιστροφή του εκπαιδευτικού στο φυσικό του περιβάλλον, το σχολείο εκεί που καλλιεργείται ο νους και διαπλάθεται ο χαρακτήρας κάθε νέου ανθρώπου. Ως Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση κάθε φορά που ξεκινά αυτό το νέο ταξίδι γνώσης και εμπειριών για τους μικρούς μας μαθητές.

Το σχολικό έτος 2025-2026 ξεκινά με τον μόνιμο διορισμό 273 εκπαιδευτικών που ανέλαβαν υπηρεσία στο νομό Ηρακλείου. Με την ίδρυση 124 νέων οργανικών θέσεων γενικής αγωγής, 98 νέων τμημάτων ένταξης σε δημοτικά και νηπιαγωγεία και την πρόσληψη 1058 νέων αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου έχει ως βασική προτεραιότητά ένα ασφαλές, ανοιχτό και συμπεριληπτικό σχολείο που αναπτύσσεται και εξελίσσεται συνεχώς. Φέτος, με ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό, υποδεχόμαστε τους μικρούς μαθητές των Νηπιαγωγείων αλλά και της Α΄ Δημοτικού που ξεκινούν ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της γνώσης μέσα σε ένα περιβάλλον που προάγει το θετικό παιδαγωγικό κλίμα, τη συνεργασία, τη συμπερίληψη, ενάντια στον αποκλεισμό, τη βία και τον εκφοβισμό.

Ταυτόχρονα, ενισχύουμε την προσπάθεια όλων των μαθητών παρέχοντας κάθε δυνατό εργαλείο προκειμένου να αναπτύξουν το μορφωτικό τους επίπεδο, να καλλιεργήσουν χρήσιμες κοινωνικές δεξιότητες και να γνωρίσουν την αξία του εθελοντισμού, της αλληλοβοήθειας και της περιβαλλοντικής συνείδησης. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουν ότι το σχολείο είναι ο ασφαλής χώρος για να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και τα ταλέντα τους, μέσα σε ένα περιβάλλον συνεργασίας, δημιουργικότητας και αλληλοσεβασμού.

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, σας ευχαριστώ θερμά για την αφοσίωσή σας στην αποστολή που έχετε αναλάβει. Έχω εικόνα για τις δυσκολίες αλλά και για την καθημερινή προσπάθεια που καταβάλλετε προκειμένου να υποστηρίξετε τον παιδαγωγικό σας ρόλο. Η Διεύθυνση μας θα στέκεται δίπλα σε κάθε μάχιμο εκπαιδευτικό, με σαφείς οδηγίες, έγκαιρη ενημέρωση και εργαλεία που διευκολύνουν και ενδυναμώνουν το έργο του μέσα στην τάξη και στη σχολική κοινότητα. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τις ανησυχίες σας, προσπαθώντας να παράσχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό σας έργο.

Μπροστά μας ανοίγεται μία νέα απαιτητική αλλά και δημιουργική σχολική χρονιά. Σας καλώ να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία, προκειμένου να μετατρέψουμε κάθε πρόκληση σε δυνατότητα προόδου για το σύνολο της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας. Σας βεβαιώνω ότι εργαζόμαστε με σχέδιο, διαφάνεια και συνέπεια για την έγκαιρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας.

Εύχομαι σε όλους μία δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, καλή τύχη και έμπνευση.
Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
Εμμανουήλ Μπελαδάκης

