Θανατηφόρο τροχαίο: Θρήνος σε Χερσόνησο και Κάτω Γούβες για το αδικοχαμένο κορίτσι

Συνελήφθη ο έτερος οδηγός μηχανής – Ερευνώνται πληροφορίες ότι προσπάθησε να διαφύγει από τον τόπο της τραγωδίας

Νεότερες πληροφορίες σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 23χρονη στο δρόμο μεταξύ Μαλίων και Σταλίδας τα ξημερώματα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, τα δύο μηχανάκια τα οποία ενεπλάκησαν στο μοιραίο τροχαίο και τα οποία οδηγούσαν η άτυχη κοπέλα και ένας 28χρονος Αιγύπτιος, κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση. Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. κανείς από τους δύο οδηγούς δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ενώ το όχημα του αλλοδαπού ήταν και ανασφάλιστο.

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες για το 23χρονο κορίτσι -κάτοικο Κάτω Γουβών, με καταγωγή από τη Χερσόνησο- που βρήκε τραγικό θάνατο, αναφέρουν ότι φέρεται να φορούσε προστατευτικό κράνος σε αντίθεση με τον έτερο οδηγό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αναφορές ότι ο 27χρονος που έχει συλληφθεί, μετά τη σύγκρουση φέρεται να έκανε μια προσπάθεια για να διαφύγει από τον τόπο της τραγωδίας (πιθανότα πανικοβλήθηκε επειδή δεν είχε δίπλωμα και το όχημα ήταν ανασφάλιστο), σε κάθε περίπτωση ελέγχονται από την ΕΛ.ΑΣ, ενώ αναζητούνται και βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος. https://www.cretalive.gr/