Tα ΚΑΠΗ Δήμου Ρεθύμνης υποδέχονται τη νέα χειμερινή περίοδο με πληθος δημιουργικών δράσεων

Μ’ ένα πλούσιο πρόγραμμα πρωτότυπων δραστηριοτήτων που καλύπτουν κάθε επιθυμία, δυνατότητα και προσωπικό ενδιαφέρον, ξεκινά η νέα χειμερινή περίοδος, στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ρεθύμνης.

Η Κοινωνική Υπηρεσία, Τμήμα Τρίτης Ηλικίας, σχεδίασε, οργάνωσε και προσφέρει στα εγγεγραμμένα Μέλη των ΚΑΠΗ, προγράμματα επωφελή για τη βιολογική και ψυχική τους υγεία, την ενίσχυση των διανοητικών τους λειτουργιών, την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας τους, την τόνωση της κοινωνικής τους ζωής, την ψυχαγωγία τους και την καλλιέργεια τους αισθήματος της δυναμικής συμμετοχής στη ζωή.

Τη φετινή χρονιά, στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ρεθύμνης ξεκινούν οι εξής Ομάδες:

• Ομάδες γυμναστικής (δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα) (& τμήματα μόνο ανδρών όπου συμπληρωθούν)

• Ομάδες Παραδοσιακών Χορών

• Ομάδες Περιπάτου

• Ομάδες Θεάτρου με παρουσίαση θεατρικής/ών παραστάσεων

• Ομάδες χορωδίας, με εκδηλώσεις στο τέλος της σεζόν.

• Ομάδες Ενίσχυσης μνήμης

• Εκκλησιαστικός κύκλος

• Ομάδες ¨Πρωινής Βεγγέρας¨

• Ομάδες ¨Πολιτιστικής Κληρονομιάς¨

• Ομάδες ¨Κατασκευών¨,

• ενώ προετοιμάζονται κι άλλες καινοτόμες ομάδες δραστηριοτήτων και συνεργασίες με φορείς και εθελοντές.

Οι ομάδες δραστηριοτήτων συνεχώς εμπλουτίζονται και για τη φετινή χρονιά ξεκινούν σταδιακά από τις 15 Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι συνεχίζονται οι πάγιες παροχές σε όλα τα ΚΑΠΗ, δηλαδή η συνταγογράφηση, η φυσικοθεραπεία, οι ημερήσιες ή απογευματινές εκδρομές καθώς και μεμονωμένες εκδηλώσεις,επετειακού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις παροχές, έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη των ΚΑΠΗ, τα οποία έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους για το τρέχον έτος.

Για τυχόν νέες εγγραφές και περεταίρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα ΚΑΠΗ της περιοχής σας.

Κεντρικό ΚΑΠΗ : Μοάτσου 2, Τηλ. 2831 0 27800

ΚΑΠΗ Καλλιθέας (Β΄) : Ούλωφ Πάλμε 4, Καλλιθέα, Τηλ. 2831 0 55243

ΚΑΠΗ Περιβολίων-Μισσιρίων (Γ΄) : Λ.Εμμ.Παχλά 140, Περιβόλια, Τηλ. 2831 0 57579

ΚΑΠΗ Πλατανιά-Τσεσμέ (Ε΄) : Πλατεία Αγ.Νεκταρίου, Τσεσμές, Τηλ. 2831 0 51339

ΚΑΠΗ Μασταμπά : Μαρκέλου 25, Μασταμπάς, Τηλ. 2831 0 40528

Από το Γραφείο Τύπου