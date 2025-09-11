Ρέθυμνο:Συνάντηση του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου κ.Πρόδρομου με τον Διπλωματικό Εκπρόσωπο της UNICEF στην Ελλάδα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ

ΤΗΣ UNICEF ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

10 Σεπτεμβρίου 2025

Την Τετάρτη, 10η Σεπτεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος συναντήθηκε, στο γραφείο του στο Κέντρο Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας «Θεομήτωρ», με τον Διπλωματικό Εκπρόσωπο του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) στην Ελλάδα, Dr. Ghassan Khalil.

Ο Dr. Ghassan Khalil ενημέρωσε τον Σεβασμιώτατο για τις δράσεις της UNICEF και για τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Επίσης, με τον Σεβασμιώτατο συμφωνήθηκε συνεργασία για την ενημέρωση και εκπαίδευση των κληρικών σε θέματα που αφορούν στα παιδιά.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε για την ενημέρωση και επεσήμανε τον Κυριακό λόγο «Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. ιθ’ 14), τονίζοντας ότι τα παιδιά μάς δείχνουν τον δρόμο και οφείλουμε όλοι μας, παγκοσμίως, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα παιδιά μας και για την προστασία των δικαιωμάτων τους.