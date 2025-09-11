Επιμελητήριο Ηρακλείου – Ευχές για τη νέα σχολική χρονιά

Ο Πρόεδρος, κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Επιμελητηρίου Ηρακλείου εύχονται στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς καλή, δημιουργική και ασφαλή σχολική χρονιά.