Επιμελητήριο Ηρακλείου – Ευχές για τη νέα σχολική χρονιά

Ο Πρόεδρος, κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Επιμελητηρίου Ηρακλείου εύχονται στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς καλή, δημιουργική και ασφαλή σχολική χρονιά.
Μήνυμα Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης, Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη...
Αγαπητά μου παιδιά Βρίσκεστε στην αφετηρία μιας νέας σχολικής...
