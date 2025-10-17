Δήμος Μινώα Πεδιάδας : Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Πρόγραμμα Άθλησης “Αθλητισμός για Όλους”

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Πρόγραμμα Άθλησης “Αθλητισμός για Όλους” του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, υπενθυμίζει στους δημότες ότι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Αθλητισμός για Όλους».

Τα προγράμματα ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε ανθρώπου και κάθε ηλικίας με αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου και αφορούν σε ενήλικες και παιδιά, εφήβους, γυναίκες ενώ θα υλοποιηθούν και προγράμματα για τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

Τα προγράμματα πραγματοποιούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εύκολα να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής στη Γραμματεία του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αρκαλοχωρίου ή στα τηλέφωνα: 28910 24616, 28910 24617.

Επίσης μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail: minoa@minoapediadas.gr & στη φόρμα: https://shorturl.at/ljJoz