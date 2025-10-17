Ηράκλειο:Στο Μαλεβίζι Σάββατο και Κυριακή οι Πανελλήνιοι Ποδηλατικοί Αγώνες 33α Καζαντζάκεια

Με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Μαλεβιζίου της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 οι Πανελλήνιοι Αγώνες Ποδηλασίας “33α Καζαντζάκεια”, με διοργανωτή τον Παναθλητικό Όμιλο Ηρακλείου (Π.Ο.Η.) “Κάστρο”.

Οι αγώνες τελούν υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Πρόκειται για δύο ξεχωριστούς μονοήμερους αγώνες κατάταξης:

Αγώνας Ανάβασης Δαμάστας (Σάββατο 18 Οκτωβρίου)

Αγώνας Δρόμου Αντοχής “Γάζι – Αστυράκι” (Κυριακή 19 Οκτωβρίου)

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Ανάβαση Δαμάστας

14:45 Προεκκίνηση για όλες τις κατηγορίες από την Πλατεία Γαζίου

15:00 Εκκίνηση (διακλάδωση «ΛΙΑΔΑΚΗ») για τις κατηγορίες: Μάστερ Άνδρες & Γυναίκες, Έφηβοι, Νεάνιδες

Τερματισμός: Είσοδος χωριού Δαμάστα

Απόσταση: 19 χλμ

15:10 Εκκίνηση (διακλάδωση «ΛΙΑΔΑΚΗ») για τις κατηγορίες: Παίδες, Κορασίδες

Τερματισμός: Είσοδος χωριού Δαμάστα

Απόσταση: 19 χλμ

15:20 Εκκίνηση (διακλάδωση «ΛΙΑΔΑΚΗ») για τις κατηγορίες: Παμπαίδες, Παγκορασίδες

Τερματισμός: Διακλάδωση Π.Ε.Ο. Ηρακλείου–Ρεθύμνου προς Π.Β.Κ., λίγο μετά τον οικισμό Δόξα

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Αγώνας Αντοχής “Γάζι – Αστυράκι”

10:00 Προεκκίνηση για όλες τις κατηγορίες από την Πλατεία Γαζίου

10:15 Εκκίνηση (διακλάδωση «ΛΙΑΔΑΚΗ») για τις κατηγορίες: Μάστερ Άνδρες & Γυναίκες, Έφηβοι, Νεάνιδες

Διαδρομή: Τύλισσος – Γωνιές – Αηδονοχώρι – Αστυράκι + 2 φορές: Αστυράκι – Τύλισσος – Γωνιές – Αηδονοχώρι – Αστυράκι

Σύνολο Απόστασης: 59,2 χλμ

10:25 Εκκίνηση (διακλάδωση «ΛΙΑΔΑΚΗ») για τις κατηγορίες: Παίδες, Κορασίδες

Διαδρομή: Τύλισσος – Γωνιές – Αηδονοχώρι – Αστυράκι + 1 φορά: Αστυράκι – Τύλισσος – Γωνιές – Αηδονοχώρι – Αστυράκι

Σύνολο Απόστασης: 42,9 χλμ

10:35 Εκκίνηση (διακλάδωση «ΛΙΑΔΑΚΗ») για τις κατηγορίες: Παμπαίδες, Παγκορασίδες

Διαδρομή: Τύλισσος – Γωνιές – Αηδονοχώρι – Αστυράκι

Σύνολο Απόστασης: 26,6 χλμ