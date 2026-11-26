Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 6377/21.10.2026), δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση 136791/Δ2/2026 που φέρει την υπογραφή της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη για τη μετονομασία του Γενικού Λυκείου Καστελλίου σε Γενικό Λύκειο Καστελλίου «Θεοχάρης Δετοράκης».

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδας είχε λάβει ομόφωνη απόφαση, κατά τη συνεδρίαση του, την Πέμπτη 13 Αυγούστου, γνωμοδοτώντας θετικά για την προσθήκη προσωνυμίας στο Γενικό Λύκειο Καστελλίου, ώστε αυτό να μετονομαστεί σε Γενικό Λύκειο Καστελλίου – «Θεοχάρης Δετοράκης».

Πλέον το Γενικό Λύκειο Καστελλίου, φέρει και επίσημα το όνομα ενός σπουδαίου ανθρώπου των γραμμάτων και της επιστήμης, του αείμνηστου Θεοχάρη Ε. Δετοράκη (1936–2023), ο οποίος υπήρξε Ομότιμος Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της κρητολογικής και βυζαντινολογικής έρευνας.

Ο Θεοχάρης Δετοράκης, με καταγωγή από το Αμαριανό Πεδιάδας, διατήρησε ισχυρούς δεσμούς με τον τόπο του ενώ το Καστέλλι υπήρξε ένας σημαντικός σταθμός της ζωής του, καθώς εκεί φοίτησε και αποφοίτησε αριστούχος από το εξατάξιο Γυμνάσιο.

Η επιστημονική, εκπαιδευτική και συγγραφική του διαδρομή, η μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού της Κρήτης αλλά και η αγάπη του για τον τόπο του, αποτελούν μια σπουδαία παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές ενώ ανεκτίμητη υπήρξε η προσφορά του προς την τοπική κοινωνία, μέσα από τη δωρεά περίπου 2.000 βιβλίων στη Σακορράφειο Βιβλιοθήκη Καστελλίου.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, δήλωσε:

«Η επίσημη μετονομασία του Γενικού Λυκείου Καστελλίου σε “Γενικό Λύκειο Καστελλίου – Θεοχάρης Δετοράκης” αποτελεί μια πολύ σημαντική στιγμή για το Δήμο μας και την τοπική κοινωνία και είναι η ελάχιστη τιμή που του οφείλει ο τόπος μας.

Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από την ανάγκη να τιμηθεί ένας σπουδαίος Πεδιαδίτης, ένας κορυφαίος επιστήμονας που με τη διαδρομή, το έργο και την προσφορά του τίμησε την Ελλάδα, την Κρήτη και το Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Παιδείας, το όνομα του Θεοχάρη Δετοράκη θα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας του σχολείου και θα θυμίζει καθημερινά στους μαθητές ότι η γνώση, η επιμονή, η αριστεία και η προσφορά στον τόπο, μπορούν να αποτελέσουν οδηγό ζωής».