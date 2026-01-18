Δήμος Μινώα Πεδιάδος:Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πολιούχου Καστελλίου Αγίου Αντωνίου

Με λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους πιστών τιμήθηκε και φέτος στο Καστέλλι ο Πολιούχος του, Άγιος Αντώνιος, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

Το πρωί του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα, πλαισιωμένου από τον Προϊστάμενο της Ενορίας Αρχιμανδρίτη Ιερόθεο Χιώτη και κληρικούς της ευρύτερης περιοχής.

Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συριγωνάκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Παπαδάκης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, εκπρόσωποι θεσμικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και άλλων φορέων του τόπου, εκπρόσωποι της 133 ΣΜ, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, οι σημαιοφόροι και παραστάτες των σχολείων του Καστελλίου και του 7ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Καστελλίου κ.α.

Την παραμονή της εορτής πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη περιφορά της παλαιάς εικόνας του Αγίου Αντωνίου από τους κεντρικούς δρόμους του Καστελλίου προς τον Άγιο Γεώργιο όπου έγινε η ενθρόνιση της Εικόνας και ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.

«Το Καστέλλι σήμερα τιμά τον Πολιούχο του, Άγιο Αντώνιο. Με συντονισμένες προσπάθειες, συνεργασίες και στήριξη από όλους, δεν απέχουμε πολύ από το να δούμε ξανά τον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου να υποδέχεται τους πιστούς και να μπορούμε όλοι να εορτάζουμε τη μνήμη τους σε καλύτερες συνθήκες. Χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες », δήλωσε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Μετά το πέρας των εκδηλώσεων ακολούθησε η καθιερωμένη βράβευση των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου Καστελλίου που αρίστευσαν κατά το σχολικό έτος 2024–2025.