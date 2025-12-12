ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Πλατανιά:Εορταστικές Εκδηλώσεις Πολιούχου Αγίου Ελευθερίου

Ο Δήμος Πλατανιά, η Δ.Κ.Γερανίου, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Γερανίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γερανίου, σας προσκαλούν στις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Πολιούχου του Δήμου Πλατανιά Αγίου Ελευθερίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στην έδρα του Δήμου, στο Γεράνι.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025 – 6:00 μ.μ.
• Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
Χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μαντζκούκας & Β. Μαδαγασκάρης κ.κ. Νήφωνος
• Παράκληση

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025 – 7:30 π.μ.
• Όρθρος & Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της Εορτής του Αγίου Ελευθερίου
Χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μαντζκούκας & Β. Μαδαγασκάρης κ.κ. Νήφωνος

• Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Ελευθερίου

