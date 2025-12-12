ΚΡΗΤΗ

Ακαρπη η συνάντηση Χατζηδάκη,Τσιάρα – αγροτών Κρήτης – «Το νησί βρίσκεται σε οικονομικό σοκ»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Εξι χρόνια δεν βγήκαμε στους δρόμους, για να μας βλέπετε τώρα πάει να πει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης» τόνισε ο πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού Ρεθύμνου

Τα αιτήματά τους παρουσίασαν οι αγρότες από την Κρήτη στη συνάντηση που είχαν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη και τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη Καββαδία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα με τους κκ Χατζηδάκη και Τσιάρα να δεσμεύονται να εξετάσουν και να αντιμετωπίσουν αρκετά από τα αιτήματα των παραγωγών.

Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης
Από την πλευρά της κυβέρνησης υπογραμμίστηκε ότι ειδικά για την κτηνοτροφία υιοθετήθηκε συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες προκειμένου να αρθούν αδικίες του μαθηματικού τύπου κατανομής της επιδότησης σε πραγματικούς παραγωγούς.

Ωστόσο, εξήγησαν στους εκπροσώπους των παραγωγών από την Κρήτη ότι οι όποιες διευθετήσεις γίνουν, δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία που έχει υπάρξει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Κάτι τέτοιο τονίστηκε θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει άμεσος κίνδυνος να επιβληθούν νέα πρόστιμα στη χώρα, να διακοπούν οι επιδοτήσεις και τελικά να βγει πολλαπλά ζημιωμένος ο Έλληνας αγρότης.

Τονίστηκε επιπλέον ότι ο διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και την κυβέρνηση θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου να βρεθεί λύση και σε πιο ειδικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος πληρωμών ώστε να μην υπάρξουν αδικίες ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, συζητήθηκαν τα προβλήματα για την κτηνοτροφία στην Κρήτη και τα νησιά, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλότερες τιμές γάλακτος κλπ, και εξετάστηκαν ιδέες για την αντιμετώπιση τους.

Συνομίλησαν για τα ζητήματα της γεωργίας και της μελισσοκομίας με έμφαση στην υδατική κρίση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη δίκαια στήριξη των καλλιεργειών σε θερμοκήπια ως προς την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Τέλος, η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να εξετάσει τόσο αυτά όσο και τα παραπάνω προβλήματα και να τοποθετηθεί οριστικά στο πλαίσιο του συνολικού διαλόγου με τους αγρότες.

«Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης»
Από την πλευρά του ο πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού Ρεθύμνου, Γιάννης Γλεντζάκης ανέφερε ότι η Κρήτη έλαβε μόλις το 40% της Βασικής Ενίσχυσης κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα στο νησί.

«Το νησί βρίσκεται σε οικονομικό σοκ. Όταν ο κόσμος πεινάει δεν τον σταματά τίποτα» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «έξι χρόνια δεν βγήκαμε στους δρόμους, για να μας βλέπετε τώρα πάει να πει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης».

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν 1,6 εκατομμύρια στρέμματα στην Κρήτη που χαρακτηρίζονται βραχώδη και δασικά αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές για να τα αποχαρακτηρίσουν.

Σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε να επιτραπεί φέτος στους παραγωγούς της Κρήτης να ενεργοποιήσουν όλα τους τα δικαιώματα και από την επόμενη χρονιά να υπάρξει νέα ρύθμιση για γίνει ανακατανομή βοσκοτόπων στο νησί.

Τόνισε τέλος, ότι αν δεν λυθεί το παραπάνω ζήτημα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Open Days #1 Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

0
Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) παρουσιάζει...

Ρέθυμνο:Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» στην Πανεπιστημιούπολη...

0
Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025...

Open Days #1 Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

0
Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) παρουσιάζει...

Ρέθυμνο:Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» στην Πανεπιστημιούπολη...

0
Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Επίσημη παρουσίαση και προβολή της ταινίας ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ στο Εμπορικό Επιμελητήριο
Επόμενο άρθρο
Δήμος Πλατανιά:Εορταστικές Εκδηλώσεις Πολιούχου Αγίου Ελευθερίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Open Days #1 Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) παρουσιάζει...

Στις 15:00 ξεκινά η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του ’26 – Τι προβλέπει

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο κρατικός προϋπολογισμός του ‘26 έχει ως κύριο στόχο...

Ρέθυμνο:Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» στην Πανεπιστημιούπολη στου Γάλλου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025...

Δήμος Πλατανιά:Εορταστικές Εκδηλώσεις Πολιούχου Αγίου Ελευθερίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Πλατανιά, η Δ.Κ.Γερανίου, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST