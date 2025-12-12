Ηράκλειο:Επίσημη παρουσίαση και προβολή της ταινίας ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ στο Εμπορικό Επιμελητήριο

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 στις 19:00 στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 9)

στην αίθουσα Καστελλάκη, θα παρουσιαστεί η ταινία – ιστορικό ντοκιμαντέρ, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μανόλη Σφακιανάκη Μέχρι τελευταίας Αναπνοής.

Ομιλητές θα είναι:

Θάνος Βερέμης

Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελευθερία Ζέη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότερης Ιστορίας Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και

Βαγγέλης Τζούκας

Δρ. Κοινωνιολογίας – Διδάσκων στο Ελληνικό

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Την εκδήλωση συντονίζει η δημοσιογράφος Νέλλη Κατσαμά.

Το ιστορικό ντοκιμαντέρ “Μέχρι Τελευταίας Αναπνοής” , διάρκειας 2 ωρών, του Μανόλη Σφακιανάκη, αναδεικνύει μία άγνωστη – στους περισσότερους – περίοδο της Κρητικής Ιστορίας.Αναφέρεται στα πρώτα κρίσιμα χρόνια (1821 – 1830) του αγώνα των Κρητικών για την ελευθερία και την Ένωση με την Ελλάδα.

Βασίζεται στην 1η έκδοση (Αθήνα 1859) του βιβλίου του Κ. Κριτοβουλιδου «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΎΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ». Το βιβλίο αυτό αποτελεί βασική και επίσημη πηγή έρευνας και αναφοράς στα γεγονότα εκείνης της περιόδου

Για την υλοποίηση του ντοκιμαντέρ απαιτήθηκαν 3 χρόνια για την ιστορική έρευνα, τη συγγραφή του σεναρίου, την οργάνωση της παραγωγής, την προετοιμασία και την υλοποίηση των γυρισμάτων τα οποία έγιναν σε όλη την Κρήτη και κατά τη διάρκεια όλων των εποχών του έτους.

Το ντοκιμαντέρ εχει προβληθεί στο 27ο Διεθνές Φεστιβαλ Ντοκιμαντερ Θεσσαλονίκης.