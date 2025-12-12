ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Επίσημη παρουσίαση και προβολή της ταινίας ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ στο Εμπορικό Επιμελητήριο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 στις 19:00 στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 9)
στην αίθουσα Καστελλάκη, θα παρουσιαστεί η ταινία – ιστορικό ντοκιμαντέρ, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μανόλη Σφακιανάκη Μέχρι τελευταίας Αναπνοής.
Ομιλητές θα είναι:
Θάνος Βερέμης
Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ελευθερία Ζέη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότερης Ιστορίας Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και
Βαγγέλης Τζούκας
Δρ. Κοινωνιολογίας – Διδάσκων στο Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Την εκδήλωση συντονίζει η δημοσιογράφος Νέλλη Κατσαμά.
Το ιστορικό ντοκιμαντέρ “Μέχρι Τελευταίας Αναπνοής” , διάρκειας 2 ωρών, του Μανόλη Σφακιανάκη, αναδεικνύει μία άγνωστη – στους περισσότερους – περίοδο της Κρητικής Ιστορίας.Αναφέρεται στα πρώτα κρίσιμα χρόνια (1821 – 1830) του αγώνα των Κρητικών για την ελευθερία και την Ένωση με την Ελλάδα.
Βασίζεται στην 1η έκδοση (Αθήνα 1859) του βιβλίου του Κ. Κριτοβουλιδου «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΎΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ». Το βιβλίο αυτό αποτελεί βασική και επίσημη πηγή έρευνας και αναφοράς στα γεγονότα εκείνης της περιόδου
Για την υλοποίηση του ντοκιμαντέρ απαιτήθηκαν 3 χρόνια για την ιστορική έρευνα, τη συγγραφή του σεναρίου, την οργάνωση της παραγωγής, την προετοιμασία και την υλοποίηση των γυρισμάτων τα οποία έγιναν σε όλη την Κρήτη και κατά τη διάρκεια όλων των εποχών του έτους.
Το ντοκιμαντέρ εχει προβληθεί στο 27ο Διεθνές Φεστιβαλ Ντοκιμαντερ Θεσσαλονίκης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Open Days #1 Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

0
Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) παρουσιάζει...

Ρέθυμνο:Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» στην Πανεπιστημιούπολη...

0
Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025...

Open Days #1 Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

0
Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) παρουσιάζει...

Ρέθυμνο:Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» στην Πανεπιστημιούπολη...

0
Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Δήλωση Προέδρου Επιμελητηρίου για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup:
Επόμενο άρθρο
Ακαρπη η συνάντηση Χατζηδάκη,Τσιάρα – αγροτών Κρήτης – «Το νησί βρίσκεται σε οικονομικό σοκ»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Open Days #1 Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) παρουσιάζει...

Στις 15:00 ξεκινά η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του ’26 – Τι προβλέπει

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο κρατικός προϋπολογισμός του ‘26 έχει ως κύριο στόχο...

Ρέθυμνο:Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» στην Πανεπιστημιούπολη στου Γάλλου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025...

Δήμος Πλατανιά:Εορταστικές Εκδηλώσεις Πολιούχου Αγίου Ελευθερίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Πλατανιά, η Δ.Κ.Γερανίου, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST