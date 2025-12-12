ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Δήλωση Προέδρου Επιμελητηρίου για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup:

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και Αντιπρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Αντώνης Ροκάκης, δήλωσε για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup:

Μια σημαντική νίκη για την Ελληνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα με την τιμητική εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup!

Αποτελεί σαφές μήνυμα ισχυρής εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων εταίρων στη συνεπή πορεία της Ελλάδας με προτεραιότητες στη συναίνεση και στη συλλογική προσπάθεια για μια ισχυρή και συνεκτική Ευρωζώνη

Σε μια περίοδο που η Ευρώπη έχει να προωθήσει σημαντικές γεωπολιτικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές προκλήσεις όπως οι επιπτώσεις των δασμών, η ακρίβεια, η περιφερειακή ανάπτυξη, η ενεργειακή αυτονομία, η κοινωνική συνοχή και η Καινοτόμος ανταγωνιστικότητα, αισιοδοξούμε ότι ο Έλληνας Υπουργός θα δικαιώσει τις προσδοκίες όλων μας.

Από πλευράς μας ως Επιχειρηματική κοινότητα των Χανίων και της χώρας θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά την ήδη στέρεη και συστηματική συνεργασία μας με τον νέο πρόεδρο διεκδικώντας την ακόμα πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων για τις επιχειρήσεις μας.

Κρήτη: Χωρίς συμφωνία η συνάντηση με Χατζηδάκη-Τσιάρα – Εναντιώνονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι στον κυβερνητικό εμπαιγμό
Ηράκλειο:Επίσημη παρουσίαση και προβολή της ταινίας ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ στο Εμπορικό Επιμελητήριο
