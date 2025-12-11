Κρήτη: Χωρίς συμφωνία η συνάντηση με Χατζηδάκη-Τσιάρα – Εναντιώνονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι στον κυβερνητικό εμπαιγμό

Αναβρασμός επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης καθώς από τη σημερινή κρίσιμη συνάντηση στην Αθήνα με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, δεν δόθηκαν ξεκάθαρες και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του κλάδου.
Η 15μελης επιτροπή που βρέθηκε στο Μέγαρο του Ιδρύματος Μποδοσάκη, συνοδεία και του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, εισέπραξαν μηνύματα ”καλής θελήσεως”, όπως και στο παρελθόν, χωρίς να λαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τα σοβαρά προβλήματα που τους ταλανίζουν.
Όπως δήλωσε στο ekriti.gr ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης παραμένουν στην Αθήνα για περαιτέρω συζητήσεις με στόχο να μπει ένα τέλος στον εμπαιγμό του πρωτογενούς τομέα.
Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη και όπως υποστηρίζουν δεν πρόκειται να κάνουν πίσω αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους!
Στο μεταξύ στις θέσεις τους παραμένουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην υπόλοιπη Ελλάδα με το ενδιαφέρον να εστιάζεται πλέον στην πανελλαδική συνέλευση του Σαββάτου στη Νίκαια, στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, όπου θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.
ekriti.gr