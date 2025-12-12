Ρέθυμνο:Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» στην Πανεπιστημιούπολη στου Γάλλου

Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή»

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 20:30 στο Αμφιθέατρο Δ3 στην Πανεπιστημιούπολη στου Γάλλου, η Χορωδία του Πανεπιστημίου Κρήτης UOC Chorus και η Χορωδία ΕυΡΙΘΥ Chorus θα έχουν τη χαρά να παρουσιάσουν μια συναυλία με κομμάτια Ελλήνων και ξένων συνθετών με τίτλο:

«Νύχτα Φωτεινή»

Για τρίτη φορά συναντιούνται επί σκηνής οι δύο μεικτές χορωδίες, η Χορωδία Eurithy Chorus την οποία διευθύνει η Βασιλική Μάρκου και η Πανεπιστημιακή Χορωδία των Σχολών Ρεθύμνου UOC Chorus υπό τη διεύθυνση της Μαριέλλας Βιτώρου.

Στην συνοδεία του πιάνου ο Δημήτρης Βαρούχας.

Μέλη Πανεπιστημιακής Χορωδίας

Soprano

Βέικου Μαρία

Ζάκκα Νόρα

Κεφαλούκου Ελευθερία

Κομποχόλη Ευγενία

Ντόμπρεβ Παρασκευή

Πικραμένου Άννα Μαρία

Σαράφογλου Μελίνα

Σπάθη Ελεονώρα

Φινδριλή Ελένη

Χαραλαμπάκη Ελένη

Ψαρρού Νικολέττα

Alto

Δοξάκη Ελένη

Καραγιάννη Ανδριανή

Καραπουλάκη Ειρηάννα

Κολιοραδάκη Παναγιώτα

Λουλούδη Πηνελόπη

Νταναλάκη Γαλάτεια

Παναγοπούλου Kατερίνα

Παπαδουράκη Αγγελική

Πασπαράκη Θέλκα

Περήφανου Μαρία

Πετράκη Κυριακή

Τζίκα Ιρίσα

Tenor

Δημητρόπουλος Παναγιώτης

Καυκαλάς Σήφης

Κολοκούρης Χριστόφορος

Bass

Ιεραπετρίτης Παύλος

Σουβλής Σεραφείμ

Χνάρης Μιχάλης

Μέλη Χορωδίας Eurithy Chorus

Soprano

Αγγουρίδη Ιωάννα

Ανάστασου Αναστασία

Αποκορωνιωτάκη Βούλα

Αποστολάκη Μαρία

Γιαγκιόζη Μαρία

Κουγιτάκη Μαριάννα

Μπρούμα Χριστίνα

Νικολακάκη Άννα

Πλαρινού Αιμιλία

Σαλωνίτη Ζωή

Σιμιτζή Μαρία

Τσίρμπα – Αναγνώστου Ελένη

Φινδριλή Ελένη

Φραγκιαδάκη Χρύσα

Alto

Γαβαλάκη Κατερίνα

Γκουντελάκη Κατερίνα

Δεβεράκη Αλέκα

Καραγιάννη Ανδριανή

Κλάδου Ειρήνη

Κουταλά Καίτη

Κυδωνάκη Ελένη

Μαρκίδη Δέσποινα

Ρούγκα Μέμη

Τσοτουλίδου Νίνα

Φούτρη Εύα

Χαλκιαδάκη Γκέλη

Tenor

Πελαντάκης Βασίλης

Περαντωνάκης Γιάννης

Πορίχης Δημήτρης

Σουβλής Σεραφείμ

Τεκίρδαγλης Αναστάσης

Bass

Navarre Matthew

Ζωγραφάκης Λεωνίδας

Μυρσιλίδης Γιώργος

Ράλλης Γιάννης

Σκαράκης Κωνσταντίνος