Ρέθυμνο:Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» στην Πανεπιστημιούπολη στου Γάλλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή»

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 20:30 στο Αμφιθέατρο Δ3 στην Πανεπιστημιούπολη στου Γάλλου, η Χορωδία του Πανεπιστημίου Κρήτης UOC Chorus και η Χορωδία ΕυΡΙΘΥ Chorus θα έχουν τη χαρά να παρουσιάσουν μια συναυλία με κομμάτια Ελλήνων και ξένων συνθετών με τίτλο:
«Νύχτα Φωτεινή»

Για τρίτη φορά συναντιούνται επί σκηνής οι δύο μεικτές χορωδίες, η Χορωδία Eurithy Chorus την οποία διευθύνει η Βασιλική Μάρκου και η Πανεπιστημιακή Χορωδία των Σχολών Ρεθύμνου UOC Chorus υπό τη διεύθυνση της Μαριέλλας Βιτώρου.
Στην συνοδεία του πιάνου ο Δημήτρης Βαρούχας.

Μέλη Πανεπιστημιακής Χορωδίας

Soprano
Βέικου Μαρία
Ζάκκα Νόρα
Κεφαλούκου Ελευθερία
Κομποχόλη Ευγενία
Ντόμπρεβ Παρασκευή
Πικραμένου Άννα Μαρία
Σαράφογλου Μελίνα
Σπάθη Ελεονώρα
Φινδριλή Ελένη
Χαραλαμπάκη Ελένη
Ψαρρού Νικολέττα

Alto
Δοξάκη Ελένη
Καραγιάννη Ανδριανή
Καραπουλάκη Ειρηάννα
Κολιοραδάκη Παναγιώτα
Λουλούδη Πηνελόπη
Νταναλάκη Γαλάτεια
Παναγοπούλου Kατερίνα
Παπαδουράκη Αγγελική
Πασπαράκη Θέλκα
Περήφανου Μαρία
Πετράκη Κυριακή
Τζίκα Ιρίσα

Tenor
Δημητρόπουλος Παναγιώτης
Καυκαλάς Σήφης
Κολοκούρης Χριστόφορος
Bass
Ιεραπετρίτης Παύλος
Σουβλής Σεραφείμ
Χνάρης Μιχάλης

Μέλη Χορωδίας Eurithy Chorus

Soprano

Αγγουρίδη Ιωάννα
Ανάστασου Αναστασία
Αποκορωνιωτάκη Βούλα
Αποστολάκη Μαρία
Γιαγκιόζη Μαρία
Κουγιτάκη Μαριάννα
Μπρούμα Χριστίνα
Νικολακάκη Άννα
Πλαρινού Αιμιλία
Σαλωνίτη Ζωή
Σιμιτζή Μαρία
Τσίρμπα – Αναγνώστου Ελένη
Φινδριλή Ελένη
Φραγκιαδάκη Χρύσα

Alto

Γαβαλάκη Κατερίνα
Γκουντελάκη Κατερίνα
Δεβεράκη Αλέκα
Καραγιάννη Ανδριανή
Κλάδου Ειρήνη
Κουταλά Καίτη
Κυδωνάκη Ελένη
Μαρκίδη Δέσποινα
Ρούγκα Μέμη
Τσοτουλίδου Νίνα
Φούτρη Εύα
Χαλκιαδάκη Γκέλη

Tenor
Πελαντάκης Βασίλης
Περαντωνάκης Γιάννης
Πορίχης Δημήτρης
Σουβλής Σεραφείμ
Τεκίρδαγλης Αναστάσης

Bass

Navarre Matthew
Ζωγραφάκης Λεωνίδας
Μυρσιλίδης Γιώργος
Ράλλης Γιάννης
Σκαράκης Κωνσταντίνος

