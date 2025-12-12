ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Open Days #1 Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) παρουσιάζει την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 ένα εμβληματικό έργο που ανασχηματίζει την πολιτιστική εμπειρία σε περισσότερους από 100 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε όλη τη χώρα.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Next Generation EU, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά τον πολιτισμό πιο προσβάσιμο και λειτουργικό για εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Στον πυρήνα του βρίσκεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα hh.gr, η οποία ενώνει για πρώτη φορά πολιτιστικούς χώρους σε έναν ενιαίο ψηφιακό προορισμό με πιστοποιημένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέου κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικής πώλησης εισιτηρίων (market place) και συστημάτων ελέγχου πρόσβασης. Παράλληλα, εφαρμόζεται σύστημα ζωνών εισόδου (slots) σε περισσότερους από 100 αρχαιολογικούς χώρους, με στόχο την προστασία των κινητών και ακίνητων μνημείων, τη βιωσιμότητα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τη διασφάλιση μιας ποιοτικής, οργανωμένης εμπειρίας για κάθε επισκέπτη.

Ένα σύστημα που θωρακίζει και αναδεικνύει έναν πολιτιστικό πλούτο της χώρας, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προσβασιμότητα. Τα Άτομα με Αναπηρία και οι συνοδοί τους που απολαμβάνουν δωρεάν είσοδο μπορούν να επιλέξουν ειδικές υπηρεσίες όπως χρήση ανελκυστήρα ή αμαξιδίου κατά την κράτηση. Η πλατφόρμα ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την πλήρη ευχρηστία.

Το έργο ενσωματώνει επίσης την κάρτα μέλους Hellenic Heritage – μια κάρτα που προσκαλεί τον επισκέπτη να ενταχθεί στην πολιτιστική κοινότητα της Ελλάδας, χωρίς συνδρομή και με απεριόριστη πρόσβαση στις υπηρεσίες.

Περιλαμβάνει, ακόμη, εφαρμογές ψηφιακής ξενάγησης με πολυγλωσσικό περιεχόμενο και υποστήριξη στην Νοηματική Γλώσσα, καθώς και εφαρμογές Augmented Reality (AR) και Virtual Reality (VR) που προσφέρουν πλούσιες, βιωματικές εμπειρίες στους επισκέπτες.

Η επίσημη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Hellenic Heritage – Open Days #1: Νέες Υπηρεσίες, Νέες Εμπειρίες», την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:30, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό θα μπορεί να περιηγηθεί στην πλατφόρμα hh.gr, να δοκιμάσει τις εφαρμογές Augmented Reality και να βιώσει πώς η τεχνολογία αναβαθμίζει την πολιτιστική εμπειρία.

Το έργο Hellenic Heritage αποτελεί σημείο καμπής για τη σχέση του κοινού με την πολιτιστική κληρονομιά, ανοίγοντας νέους δρόμους για την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων της χώρας και καθιστώντας τον ελληνικό πολιτισμό προσβάσιμο για όλους. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ρέθυμνο:Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» στην Πανεπιστημιούπολη...

Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025...

Δήμος Πλατανιά:Εορταστικές Εκδηλώσεις Πολιούχου Αγίου Ελευθερίου

Ο Δήμος Πλατανιά, η Δ.Κ.Γερανίου, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της...

Ρέθυμνο:Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» στην Πανεπιστημιούπολη...

Συναυλία με τίτλο «Νύχτα Φωτεινή» Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025...

Δήμος Πλατανιά:Εορταστικές Εκδηλώσεις Πολιούχου Αγίου Ελευθερίου

Ο Δήμος Πλατανιά, η Δ.Κ.Γερανίου, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της...
