ΚΡΗΤΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις – 15 συλλήψεις

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων – Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 42, οι 15 εκ των οποίων είναι τα βασικά μέλη

Την ώρα που οι αγρότες προχωρούν αποφασιστικά στις δυναμικές κινητοποιήσεις τους ανά την Ελλάδα, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) στην Κρήτη για τον εντοπισμό ατόμων που πήραν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα συνολικά χρήματα που έχουν λάβει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φτάνουν τα 1.700.000 ευρώ

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων, εξαπατώντας έτσι τους αρμόδιους φορείς και αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν προσαχθεί μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις.

Σαράντα δύο κατηγορούμενοι
Συνολικά, οι κατηγορούμενοι είναι 42, οι 15 εκ των οποίων είναι τα βασικά μέλη τα οποία θα συλληφθούν. Ανάμεσά τους βρίσκονται λογιστές, δικηγόρος και κάποιοι αγρότες, όπως και ένας πρόεδρος συνεταιρισμού συνδικαλιστής που είναι και το αρχηγικό μέλος.

Ερευνώμενο διάστημα από το 2019 μέχρι το 2025, ενώ τα συνολικά χρήματα που έχουν λάβει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φτάνουν τα 1.700.000 ευρώ.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
