Αναλυτική ενημέρωση του Δήμου Χερσονήσου για τη λειτουργία και υποστήριξη του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου

Με αφορμή πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση – επιστολή του 15μελούς Συμβουλίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, κρίνουμε αναγκαίο –για λόγους ακρίβειας, θεσμικής τάξης και πλήρους ενημέρωσης της Πολιτείας και της κοινής γνώμης– να παραθέσουμε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τη λειτουργική υποστήριξη που παρέχει ο Δήμος Χερσονήσου στη σχολική μονάδα.

1. Λειτουργική υποστήριξη – Χρηματοδότηση και πραγματικά δεδομένα

Στα όρια του Δήμου Χερσονήσου λειτουργούν το Καλλιτεχνικό και το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, τα οποία εξυπηρετούν περίπου 650 μαθητές απ’ όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και όμορες Περιφερειακές Ενότητες.

Από το σύνολο των μαθητριών και μαθητών, ελάχιστοι είναι δημότες Χερσονήσου, κάτι που ούτως ή άλλως δικαιολογείται από την φύση και τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων. Παρ’ όλα αυτά, κι ανεξάρτητα από το γεγονός πως ο Δήμος έχει κληθεί να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες από αυτές που πραγματικά του αναλογούν για τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες,

με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, καλύπτει σε σταθερή βάση τις λειτουργικές ανάγκες τόσο του Μουσικού, όσο και του Καλλιτεχνικού, αξιοποιώντας τακτικά ίδιους πόρους, λόγω της εξαιρετικά περιορισμένης κρατικής χρηματοδότησης που λαμβάνει για το σύνολο των 42 σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός των διοικητικών του ορίων.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, πως οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν τα δύο αυτά σχολεία, είναι αυξημένες σε σχέση με άλλες σχολικές μονάδες, λόγω των ιδιαιτεροτήτων λειτουργίας τους και των αντικειμενικών αναγκών που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους.

2. Είδη καθαριότητας – Πάγιες προκαταβολές και συμβάσεις

Ο Δήμος έχει συνάψει συμβάσεις για υλικά και υπηρεσίες που αφορούν τα σχολεία. Όπου η διαδικασία σύμβασης βρίσκεται σε εξέλιξη, χορηγούνται στους διευθυντές πάγιες προκαταβολές, με ρητή εντολή να καλύπτονται όλες οι ανάγκες σε είδη καθαριότητας μέχρι την ολοκλήρωση της νέας ενιαίας σύμβασης.

Συνεπώς, οι αναφορές περί έλλειψης ειδών υγιεινής δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς η δυνατότητα άμεσης προμήθειας υπήρχε και υπάρχει.

3. Τεχνικές παρεμβάσεις – Διαχείριση βλαβών και συντηρήσεων

Κάθε τεχνικό ζήτημα που τίθεται υπόψη της υπηρεσίας αντιμετωπίζεται είτε από εργολάβο με ενεργή σύμβαση, είτε από τεχνικούς του Δήμου. Αναφορές περί «καμένων λαμπών», «νερών που τρέχουν από τους τοίχους», «επικίνδυνων φθορών» ή άλλων προβλημάτων δεν έχουν καταγραφεί ως εκκρεμείς βλάβες.

Παρατηρείται, ωστόσο, ότι κατά καιρούς δημοσιοποιούνται διαδικτυακά περιστατικά που δεν έχουν προηγουμένως δηλωθεί στην υπηρεσία για επισκευή, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα της δημοσιοποίησης χωρίς θεσμική ενημέρωση.

4. Πραγματική κατάσταση των εγκαταστάσεων – Ανάγκη νέων υποδομών

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι εγκαταστάσεις του σχολείου είναι παλαιές και ανεπαρκείς, καθώς πρόκειται για κτιριακό απόθεμα που δεν σχεδιάστηκε για τις ανάγκες ενός σύγχρονου Καλλιτεχνικού Σχολείου. Οι συντηρήσεις που πραγματοποιούνται, γίνονται με γνώμονα την υγιεινή και ασφάλεια μαθητών κι εκπαιδευτικού προσωπικού, έως ότου η Πολιτεία δρομολογήσει τη δημιουργία νέων, κατάλληλων υποδομών.

Ο Δήμος Χερσονήσου έχει επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη αυτή και θα συνεχίσει να το πράττει, έχοντας υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσει, νέες, σύγχρονες και λειτουργικές μονάδες.

5. Συνεργασία – Υποχρεώσεις και σεβασμός των υποδομών

Ο Δήμος Χερσονήσου θα συνεχίσει να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του σχολείου, παρά το δυσανάλογο βάρος που επωμίζεται. Είναι ωστόσο, εξίσου σημαντικό, οι μαθητές –που δικαίως διεκδικούν τα δικαιώματά τους– να συμβάλλουν στη διαφύλαξη των υποδομών και στη διατήρηση της καθαριότητας των εξωτερικών χώρων, οι οποίοι συχνά επιβαρύνονται από δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού ωραρίου.

6. Διάθεση για μια ειλικρινή, θεσμική και παραγωγική συνεργασία

Ο Δήμος Χερσονήσου δεν επιθυμεί αντιπαράθεση με τους μαθητές ή τη σχολική κοινότητα. Επιθυμεί όμως ακρίβεια, σεβασμό στην αλήθεια και ουσιαστική συνεργασία. Οι ανακρίβειες δεν βοηθούν κανέναν. Δυσχεραίνουν αντίθετα την προσπάθεια όλων όσοι εργάζονται καθημερινά για τη λειτουργία ενός σχολείου με ιδιαίτερες απαιτήσεις και σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο.

Ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει το σχολείο με συνέπεια, όπως κάνει εδώ και χρόνια, και παραμένει ανοιχτός σε κάθε καλόπιστο διάλογο που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε εσφαλμένες εντυπώσεις.