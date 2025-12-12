Δήμος Ηρακλείου:Δημοτικό Κοινωνικό Κομμωτήριο για τις ευάλωτες ομάδες

Αλέξης Καλοκαιρινός: Δεν είναι πολυτέλεια το κούρεμα, η κόμμωση. Ακόμα κι αν έτσι μας φαίνεται, είναι καλύτερα να θεωρήσουμε ότι κι αυτό που μπορεί να θεωρηθεί κάτι παραπάνω, θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να γίνει

Την ίδρυση Δημοτικού Κοινωνικού Κομμωτηρίου στο Ηράκλειο, σε ακίνητο επί της οδού Κόσμων, αποφάσισε έπειτα από τη σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δημοτικό Κοινωνικό Κομμωτήριο θα λειτουργεί με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας στον χώρο που λειτουργούσε παλαιότερα το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου και εντάσσεται στο πλαίσιο της στήριξης ανθρώπων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ο εξοπλισμός του Κοινωνικού Κομμωτηρίου θα είναι χορηγία εταιρείας καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου και σε αυτό θα παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους μέλη του Συνδέσμου Κουρέων – Κομμωτών Καταστηματαρχών Νομού Ηρακλείου.

Στην τοποθέτηση του κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε ότι δεν πρόκειται για μια υπηρεσία πολυτελείας αλλά για μια πραγματική ανάγκη, τονίζοντας:

«Μην σας φαίνεται πολυτέλεια το κούρεμα, η κόμμωση. Ακόμα και αν μας φαίνεται, είναι νομίζω μια καλύτερη προσέγγιση να θεωρήσουμε ότι κι αυτό που μπορεί να θεωρηθεί κάτι παραπάνω, θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να γίνει.

Πρέπει να σας πω από την εμπειρία μου στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, ότι οπότε έγιναν σημειακές δράσεις είχαν τεράστια απήχηση στους ωφελούμενους και αυτό με έκανε και εμένα να θεωρήσω ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Αλλά υπάρχει και η ανταπόκριση στην ανάγκη».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγιναν αναφορές και στις συνέργειες οι οποίες μπορούν να καλύψουν αποτελεσματικά σημαντικές κοινωνικές ανάγκες, με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να αναφέρεται και στην πολυετή εμπειρία του από τη λειτουργία του Κοινωνικού Χώρου των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, ευχόμενος να μην υπήρχαν τέτοιες ανάγκες:

«Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στον Κοινωνικό χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού εξακολουθεί να λειτουργεί. Έχει την μορφή την οποία ιδανικά θα έπρεπε να έχει ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο. Γνωρίζετε την απόδοση την οποία είχε και εξακολουθεί να έχει σε βάθος χρόνου, όπως επίσης και της δραστηριότητας του λεγόμενου θεσμικά κοινωνικού συσσιτίου, όπως το λέμε «φαγητό με την αγάπη μας», που στο ίδιο βάθος χρόνου έχει διανείμει πολύ περισσότερες από ένα εκατομμύριο πλήρεις μερίδες γεύματος σε ανθρώπους που χρειάζονται φαγητό.

Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο από τον Κοινωνικό χώρο των Ιδρυμάτων δίνονται απευθείας είδη και ο κάθε άνθρωπος φτιάχνει το καλαθάκι του. Επίσης, σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως στην Αγία Αικατερίνη, μπορεί κάποιος να παραγγείλει και να γίνει delivery. Από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας μπορεί να πάρει την διατακτική με έναν πιο απλό τρόπο.

Συνδυάζουμε δηλαδή όλες τις λύσεις. Αυτό τι σημαίνει; Ότι καλύπτουμε την ανάγκη; Δεν σημαίνει ότι καλύπτουμε την ανάγκη αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια δραστηριότητα που σε ένα μέρος καλύπτει ανάγκες και μακάρι να μην υπήρχαν αυτές οι ανάγκες. Αυτό θα ήταν το ιδανικό».