ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνδικαλιστής ο αρχηγός του κυκλώματος στην Κρήτη, «έκλεψαν» 1,7 εκατ.€

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 14 άτομα, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται για τον εντοπισμό εγγράφων, ψηφιακών αρχείων – Η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει 42 κατηγορούμενους

Το ελληνικό FBI πραγματοποιεί από νωρίς το πρωί μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη, όπου εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το κύκλωμα φέρεται να λάμβανε παράνομα ενισχύσεις από τον αρμόδιο οργανισμό, χρησιμοποιώντας ψευδείς δηλώσεις και πλασματικά στοιχεία για την καταβολή επιδοτήσεων. Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 14 άτομα, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται.

42 συνολικά κατηγορούμενοι – 15 βασικά μέλη
Η δικογραφία περιλαμβάνει 42 κατηγορούμενους. Από αυτούς, οι 15 φέρονται ως τα βασικά μέλη της οργάνωσης και αναμένεται να συλληφθούν. Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται λογιστές, δικηγόρος, αγρότες, καθώς και πρόεδρος συνεταιρισμού. Ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται πρόσωπο με συνδικαλιστική ιδιότητα.

Το ερευνώμενο χρονικό διάστημα εκτείνεται από το 2019 έως και το 2025, ενώ το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι εισέπραξε παράνομα η οργάνωση ανέρχεται σε 1.700.000 ευρώ.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη στις Αρχάνες Ηρακλείου και σε σημεία του κέντρου της πόλης. Στόχος είναι ο εντοπισμός εγγράφων, ψηφιακών αρχείων και άλλων στοιχείων που θα ενισχύσουν το αποδεικτικό υλικό για τη δράση του κυκλώματος.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
