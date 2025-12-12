ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Σύλληψη ατόμου με μικροποσότητες κοκαΐνης ζυγαριά ακριβείας και πιστόλι με γεμιστήρα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων

Συνελήφθη χθες (11.12.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης, 29χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού κατά την διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα και φυσίγγια, δύο μικροποσότητες κοκαΐνης και ζυγαριά ακριβείας.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Προηγούμενο άρθρο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνδικαλιστής ο αρχηγός του κυκλώματος στην Κρήτη, «έκλεψαν» 1,7 εκατ.€
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
