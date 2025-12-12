ΚΡΗΤΗ

Δήλωση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup

Από: Team Πολ. Κρήτης

Με αφορμή την ομόφωνη εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η ομόφωνη εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην προεδρία του Eurogroup, ανοίγει μια νέα σελίδα για τη χώρα και τη θέση της στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.

Σε συμβολικό επίπεδο, αυτή η αναμφίβολα θετική εξέλιξη, αντανακλά τη μεγάλη προσπάθεια των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια για το κλείσιμο ενός δύσκολου οικονομικού κύκλου.

Ως Περιφέρεια Κρήτης, από το νότιο άκρο της Ευρώπης, ευχόμαστε στον Κυριάκο Πιερρακάκη μια γόνιμη και παραγωγική θητεία. Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτελέσει τα εθνικά του καθήκοντα, εκπροσωπώντας σε ανώτατο επίπεδο την Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ».

