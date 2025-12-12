Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου : «Χριστουγεννιάτικο Παζάρι των Αγγέλων»

«Χριστουγεννιάτικο Παζάρι των Αγγέλων»

του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»,

22 και 23 Δεκεμβρίου 2025 στη Λότζια

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» διοργανώνει για μία ακόμα χρονιά το καθιερωμένο του «Χριστουγεννιάτικο Παζάρι των Αγγέλων», στις 22 και 23 Δεκεμβρίου 2025, 09:00 έως 21:00, στον πάντα φιλόξενο χώρο της Λότζια στο Ηράκλειο.

Χειροποίητες δημιουργίες των μελών του Φορέα, μοναδικές χριστουγεννιάτικες κατασκευές φτιαγμένες με μεράκι και αγάπη, αλλά και γλυκά των γιορτών και παραδοσιακά προζυμένια Χριστόψωμα, περιμένουν και φέτος τους επισκέπτες να κάνουν τις αγορές τους και να χαρίσουν ένα ακόμη πιο ζεστό και φωτεινό χρώμα στο φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Η πρώτη ημέρα του Παζαριού θα γεμίσει με περίσσεια γλύκα καθώς η Kappa Studies θα προσφέρει κεράσματα σε όλους τους επισκέπτες, ενώ από τις 17:00 έως τις 21:00 το Σωματείο Μαγείρων–Ζαχαροπλαστών Ηρακλείου και Ανατολικής Κρήτης θα διαθέσει δωρεάν λουκουμάδες έξω από τη Λότζια, σκορπίζοντας άρωμα και ζεστασιά στις καρδιές μικρών και μεγάλων.

Επίσης, η Χορωδία του Φορέα “Αγγέλων Ωδή”, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Κικής Καγιαβά και συνοδεία στο πιάνο από τον Νίκο Φραγκιουδάκη, θα πλαισιώσει μουσικά το Παζάρι με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, δημιουργώντας μια φωτεινή και χαρούμενη ατμόσφαιρα.

Σας προσκαλούμε στο «Χριστουγεννιάτικο Παζάρι των Αγγέλων», να πραγματοποιήσετε ξεχωριστές αγορές και να απολαύσετε εορταστικές δράσεις. Τα έσοδα θα διατεθούν – όπως πάντα – για τη στήριξη των πολυεπίπεδων κοινωνικών δράσεων του «Συνδέσμου» μας, γιατί οι γιορτές γίνονται πιο μαγικές όταν τις μοιραζόμαστε!