ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου : «Χριστουγεννιάτικο Παζάρι των Αγγέλων»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Χριστουγεννιάτικο Παζάρι των Αγγέλων»
του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»,
22 και 23 Δεκεμβρίου 2025 στη Λότζια

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» διοργανώνει για μία ακόμα χρονιά το καθιερωμένο του «Χριστουγεννιάτικο Παζάρι των Αγγέλων», στις 22 και 23 Δεκεμβρίου 2025, 09:00 έως 21:00, στον πάντα φιλόξενο χώρο της Λότζια στο Ηράκλειο.

Χειροποίητες δημιουργίες των μελών του Φορέα, μοναδικές χριστουγεννιάτικες κατασκευές φτιαγμένες με μεράκι και αγάπη, αλλά και γλυκά των γιορτών και παραδοσιακά προζυμένια Χριστόψωμα, περιμένουν και φέτος τους επισκέπτες να κάνουν τις αγορές τους και να χαρίσουν ένα ακόμη πιο ζεστό και φωτεινό χρώμα στο φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Η πρώτη ημέρα του Παζαριού θα γεμίσει με περίσσεια γλύκα καθώς η Kappa Studies θα προσφέρει κεράσματα σε όλους τους επισκέπτες, ενώ από τις 17:00 έως τις 21:00 το Σωματείο Μαγείρων–Ζαχαροπλαστών Ηρακλείου και Ανατολικής Κρήτης θα διαθέσει δωρεάν λουκουμάδες έξω από τη Λότζια, σκορπίζοντας άρωμα και ζεστασιά στις καρδιές μικρών και μεγάλων.

Επίσης, η Χορωδία του Φορέα “Αγγέλων Ωδή”, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Κικής Καγιαβά και συνοδεία στο πιάνο από τον Νίκο Φραγκιουδάκη, θα πλαισιώσει μουσικά το Παζάρι με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, δημιουργώντας μια φωτεινή και χαρούμενη ατμόσφαιρα.

Σας προσκαλούμε στο «Χριστουγεννιάτικο Παζάρι των Αγγέλων», να πραγματοποιήσετε ξεχωριστές αγορές και να απολαύσετε εορταστικές δράσεις. Τα έσοδα θα διατεθούν – όπως πάντα – για τη στήριξη των πολυεπίπεδων κοινωνικών δράσεων του «Συνδέσμου» μας, γιατί οι γιορτές γίνονται πιο μαγικές όταν τις μοιραζόμαστε!

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 13...

0
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Δήμος Χανίων:Με ONIRAMA η μεγάλη έναρξη του...

0
Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στην Πλατεία 1866 -...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 13...

0
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Δήμος Χανίων:Με ONIRAMA η μεγάλη έναρξη του...

0
Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στην Πλατεία 1866 -...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήλωση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης : Σημείο αναφοράς για τον Τουρισμό το Info Point στο Ενετικό Λιμάνι
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Δεκεμβρίου 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Δήμος Χανίων:Με ONIRAMA η μεγάλη έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στην Πλατεία 1866 -...

Ηράκλειο : Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Ηλιαχτίδας στη Πλατεία Ελευθερίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Σας...

National Geographic: Διεθνής Προβολή στην Αμερικανική Αγορά & Travel.gr: Τρεις Θεματικές Διαδρομές στο Λασίθι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει την τουριστική προβολή της Περιφερειακής...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST