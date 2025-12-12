Δήμος Ρεθύμνης : Σημείο αναφοράς για τον Τουρισμό το Info Point στο Ενετικό Λιμάνι

Ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίζεται η επισκεψιμότητα στο Σημείο Πληροφόρησης Επισκεπτών του Δήμου Ρεθύμνης, που λειτουργεί στο Ενετικό Λιμάνι, όπως τεκμηριώνουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν το τρέχον έτος.

Σύμφωνα με αυτά, από τον Ιανουάριο έως και τον Νοέμβριο του 2025, το Info Point δέχθηκε 16.359 επισκέψεις , γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι αποτελεί βασικό εργαλείο υποδοχής, καθοδήγησης και εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών.

Οι πρώτοι χειμερινοί μήνες κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο από τον Απρίλιο και εντεύθεν σημειώθηκε έντονη άνοδος, η οποία κορυφώθηκε το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

Ο Οκτώβριος αναδείχθηκε ως ο μήνας με τη μεγαλύτερη κίνηση, καταγράφοντας 4.095 επισκέψεις, ενώ ακολούθησαν ο Σεπτέμβριος με 3.586 και ο Αύγουστος με 3.021.

Τα στοιχεία της περιόδου Μαΐου – Οκτωβρίου αποδεικνύουν ότι το Info Point αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενημέρωσης για χιλιάδες επισκέπτες που φτάνουν στο Ενετικό Λιμάνι που αποτελεί ένα εμβληματικό και πολυσύχναστο τοπόσημο του Ρεθύμνου στο οποίο οι ταξιδιώτες αναζητούν πληροφορίες για αξιοθέατα, εκδηλώσεις, διαδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και πρακτικές συμβουλές για την περιήγησή τους στην πόλη.

Σημαντική είναι και η επίδοση του Νοεμβρίου, με 792 επισκέπτες, αριθμός που επιβεβαιώνει ότι το Info Point λειτουργεί ως σταθερή δομή υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμη και εκτός τουριστικής αιχμής.

Σχολιάζοντας την επισκεψιμότητα του Info Point o Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ρεθύμνης Κωνσταντίνος Γασπαράκης τόνισε τα εξής:

«Η νέα αύξηση που καταγράφεται το 2025 αποδεικνύει στην πράξη τη μεγάλη σημασία του Info Point στο Ενετικό Λιμάνι. Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι αναζήτησαν φέτος ενημέρωση και υποστήριξη στο σημείο αυτό, γεγονός που δείχνει πόσο κρίσιμο είναι για τη συνολική εικόνα που διαμορφώνουν οι επισκέπτες για την πόλη μας.

Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην αναβάθμιση του Info Point, γιατί η επιτυχία του συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση του τουριστικού μας προϊόντος και της τοπικής οικονομίας».