ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης : Σημείο αναφοράς για τον Τουρισμό το Info Point στο Ενετικό Λιμάνι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίζεται η επισκεψιμότητα στο Σημείο Πληροφόρησης Επισκεπτών του Δήμου Ρεθύμνης, που λειτουργεί στο Ενετικό Λιμάνι, όπως τεκμηριώνουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν το τρέχον έτος.

Σύμφωνα με αυτά, από τον Ιανουάριο έως και τον Νοέμβριο του 2025, το Info Point δέχθηκε 16.359 επισκέψεις , γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι αποτελεί βασικό εργαλείο υποδοχής, καθοδήγησης και εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών.

Οι πρώτοι χειμερινοί μήνες κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο από τον Απρίλιο και εντεύθεν σημειώθηκε έντονη άνοδος, η οποία κορυφώθηκε το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

Ο Οκτώβριος αναδείχθηκε ως ο μήνας με τη μεγαλύτερη κίνηση, καταγράφοντας 4.095 επισκέψεις, ενώ ακολούθησαν ο Σεπτέμβριος με 3.586 και ο Αύγουστος με 3.021.

Τα στοιχεία της περιόδου Μαΐου – Οκτωβρίου αποδεικνύουν ότι το Info Point αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενημέρωσης για χιλιάδες επισκέπτες που φτάνουν στο Ενετικό Λιμάνι που αποτελεί ένα εμβληματικό και πολυσύχναστο τοπόσημο του Ρεθύμνου στο οποίο οι ταξιδιώτες αναζητούν πληροφορίες για αξιοθέατα, εκδηλώσεις, διαδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και πρακτικές συμβουλές για την περιήγησή τους στην πόλη.

Σημαντική είναι και η επίδοση του Νοεμβρίου, με 792 επισκέπτες, αριθμός που επιβεβαιώνει ότι το Info Point λειτουργεί ως σταθερή δομή υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμη και εκτός τουριστικής αιχμής.

Σχολιάζοντας την επισκεψιμότητα του Info Point o Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ρεθύμνης Κωνσταντίνος Γασπαράκης τόνισε τα εξής:

«Η νέα αύξηση που καταγράφεται το 2025 αποδεικνύει στην πράξη τη μεγάλη σημασία του Info Point στο Ενετικό Λιμάνι. Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι αναζήτησαν φέτος ενημέρωση και υποστήριξη στο σημείο αυτό, γεγονός που δείχνει πόσο κρίσιμο είναι για τη συνολική εικόνα που διαμορφώνουν οι επισκέπτες για την πόλη μας.

Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην αναβάθμιση του Info Point, γιατί η επιτυχία του συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση του τουριστικού μας προϊόντος και της τοπικής οικονομίας».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 13...

0
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Δήμος Χανίων:Με ONIRAMA η μεγάλη έναρξη του...

0
Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στην Πλατεία 1866 -...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 13...

0
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Δήμος Χανίων:Με ONIRAMA η μεγάλη έναρξη του...

0
Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στην Πλατεία 1866 -...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου : «Χριστουγεννιάτικο Παζάρι των Αγγέλων»
Επόμενο άρθρο
Εσπερίδα με θέμα «ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ: Τα οφέλη της άσκησης σε όλες τις ηλικίες» σήμερα στις 18:30 στην Πηγή
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Δεκεμβρίου 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Δήμος Χανίων:Με ONIRAMA η μεγάλη έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στην Πλατεία 1866 -...

Ηράκλειο : Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Ηλιαχτίδας στη Πλατεία Ελευθερίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Σας...

National Geographic: Διεθνής Προβολή στην Αμερικανική Αγορά & Travel.gr: Τρεις Θεματικές Διαδρομές στο Λασίθι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει την τουριστική προβολή της Περιφερειακής...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST