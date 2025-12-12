ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Εσπερίδα με θέμα «ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ: Τα οφέλη της άσκησης σε όλες τις ηλικίες» σήμερα στις 18:30 στην Πηγή

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εσπερίδα με τίτλο «ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ: Τα οφέλη της άσκησης σε όλες τις ηλικίες» θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου με ώρα έναρξης 18:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Αριστείδης Παπαδάκης» που βρίσκεται στην Πηγή, πάνω από το ΚΕΠ Αρκαδίου.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, καθηγητής Φυσικής Αγωγής και πρώην διεθνής κριτής Ενόργανης Γυμναστικής (με συμμετοχή σε έξι διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων) Νίκος Προβιάς και ο δημοσιογράφος, με εξειδίκευση στο Αθλητικό ρεπορτάζ, Βασίλης Σκουντής.

Η εκδήλωση που απευθύνεται προς όλη την κοινωνία και θέτει ένα πολύ σοβαρό, κρίσιμο, διαχρονικά επίκαιρο και δημοφιλές ανά τον κόσμο ζήτημα, συνδιοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων Καθηγητών Νομού Ρεθύμνης τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, το Τμήμα Παιδείας- Δια Βίου Μάθησης -Νέας Γενιάς του Δήμου Ρεθύμνης και το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

