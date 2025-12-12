Στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ.Μαρινάκης

Διαδοχικές θεσμικές συνεργασίες με στελέχη υπουργείων και δημόσιων οργανισμών καθώς και συμμετοχή σε σημαντικά συνέδρια, περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Μαρινάκη την προσεχή εβδομάδα.

Ειδικότερα , τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, ο Δήμαρχος με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ, έχει προγραμματισμένη συνάντηση με στελέχη της ΔΕΗ προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο καθιέρωσης ειδικού τιμολογίου για τις ΔΕΥΑ της χώρας, να διερευνήσουν το διακανονισμό των οφειλών των ΔΕΥΑ αλλά και να συνεξετάσουν άλλα ζητήματα, ενεργειακά κυρίως, τα οποία απασχολούν έντονα την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και ολόκληρη την κοινωνία

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο κ. Μαρινάκης θα προεδρεύσει στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΥΑ.

Στις εργασίες της 34ης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, θα προεδρεύσει ο κ. Δήμαρχος Ρεθύμνου την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης θα συζητηθούν μεταξύ άλλων τα πεπραγμένα της εταιρείας, θα γίνει παρουσίαση του απολογισμού της για το 2024 και θα εξεταστεί ο Προϋπολογισμός 2025-2026.

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης θα συμμετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση Κ.Ε.Δ.Ε., με θέμα «Ο Νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης».

Στη διάρκειά της ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος θα παρουσιάσει το νέο Κώδικα και θα ακολουθήσουν εισηγήσεις και τοποθετήσεις Επικεφαλής Αυτοδιοικητικών Παρατάξεων και θεσμικών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μετά το πέρας της, ο κ. Μαρινάκης θα συνεργαστεί με τον Δ/ντή της Μονάδας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών κ. Νίκο Σέργη για θέματα ΣΔΙΤ.

Ο Δήμαρχος θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου για να παραστεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου που θα διεξαχθεί το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο Δημαρχείο Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου κ. Στέλιος Σπανουδάκης.