ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο : Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Ηλιαχτίδας στη Πλατεία Ελευθερίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ

Σας περιμένουμε όλους
από 12 Δεκεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2025
από τις 09:30 το πρωί έως τις 21.30 το βράδυ
στο σπιτάκι μας,
στην Πλατεία Ελευθερίας.
(απέναντι από το κτίριο της Περιφέρειας).

Στο παζάρι μας θα βρείτε
όμορφα χειροποίητα γούρια, το ημερολόγιο, την ατζέντα μας
και πολλά άλλα όμορφα δώρα .

Αγοράζοντας τα προϊόντα της Ηλιαχτίδας στηρίζετε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Ελάτε να μοιραστούμε τη χαρά, την ελπίδα
και τη μαγεία των Χριστουγέννων!
Καλές γιορτές!!!!

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
