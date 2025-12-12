ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Με ONIRAMA η μεγάλη έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στην Πλατεία 1866 – Με ONIRAMA η μεγάλη έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου του Δήμου Χανίων

Με μια εντυπωσιακή συναυλία από το δημοφιλές συγκρότημα ONIRAMA, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία, γλυκίσματα και αρωματικά ροφήματα, ανοίγει τις πύλες του το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο του Δήμου Χανίων στην πλατεία 1866, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.

Το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο θα λειτουργεί από τις 15 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, καθημερινά από τις 11:00 π.μ. έως τις 22:00 ενώ για τις επίσημες αργίες (25 & 26 Δεκεμβρίου και 1 & 6 Ιανουαρίου) το ωράριο διαμορφώνεται από τις 17:00 έως τις 22:00.

Τα εγκαίνια του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 19:30, ενώ στις 20:00 η βραδιά θα κορυφωθεί με συναυλία από τους ONIRAMA.

Στο εορταστικό σκηνικό του Πάρκου δεσπόζουν οι 19 ξύλινοι οικίσκοι – περίπτερα, στους οποίους θα φιλοξενηθούν φορείς και εθελοντικοί σύλλογοι της πόλης (Χαμόγελο του Παιδιού, Συνάνθρωπος, Κ.Η.Φ.ΑΜΕΑ, Κ.Η.Φ.Α.Π. «Μεγαλόχαρη», ΕΕΕΕΚ Χανίων, Φιλοζωική, Κοινωνική Κουζίνα, Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού), καθώς και ιδιώτες επαγγελματίες, δημιουργώντας μια πλούσια και ολοκληρωμένη χριστουγεννιάτικη αγορά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Πάρκου, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν δράσεις, θεματικά δρώμενα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις, στην πιο λαμπερά από ποτέ στολισμένη Πλατεία 1866!
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των δωρεάν παράλληλων δράσεων του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου του Δήμου Χανίων εδώ: https://www.chania.gr/enimerosi/municipality-press-releases/xristoygenniatikoparko.html

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 13...

0
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Ηράκλειο : Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Ηλιαχτίδας στη Πλατεία...

0
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Σας...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 13...

0
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Ηράκλειο : Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Ηλιαχτίδας στη Πλατεία...

0
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Σας...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο : Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Ηλιαχτίδας στη Πλατεία Ελευθερίας
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Δεκεμβρίου 2025
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Δεκεμβρίου 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Ηράκλειο : Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Ηλιαχτίδας στη Πλατεία Ελευθερίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Σας...

National Geographic: Διεθνής Προβολή στην Αμερικανική Αγορά & Travel.gr: Τρεις Θεματικές Διαδρομές στο Λασίθι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει την τουριστική προβολή της Περιφερειακής...

Στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ.Μαρινάκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Διαδοχικές θεσμικές συνεργασίες με στελέχη υπουργείων και δημόσιων οργανισμών...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST