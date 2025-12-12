Δήμος Χανίων:Με ONIRAMA η μεγάλη έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου

Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στην Πλατεία 1866 – Με ONIRAMA η μεγάλη έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου του Δήμου Χανίων

Με μια εντυπωσιακή συναυλία από το δημοφιλές συγκρότημα ONIRAMA, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χριστουγεννιάτικη μαγεία, γλυκίσματα και αρωματικά ροφήματα, ανοίγει τις πύλες του το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο του Δήμου Χανίων στην πλατεία 1866, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.

Το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο θα λειτουργεί από τις 15 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, καθημερινά από τις 11:00 π.μ. έως τις 22:00 ενώ για τις επίσημες αργίες (25 & 26 Δεκεμβρίου και 1 & 6 Ιανουαρίου) το ωράριο διαμορφώνεται από τις 17:00 έως τις 22:00.

Τα εγκαίνια του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 19:30, ενώ στις 20:00 η βραδιά θα κορυφωθεί με συναυλία από τους ONIRAMA.

Στο εορταστικό σκηνικό του Πάρκου δεσπόζουν οι 19 ξύλινοι οικίσκοι – περίπτερα, στους οποίους θα φιλοξενηθούν φορείς και εθελοντικοί σύλλογοι της πόλης (Χαμόγελο του Παιδιού, Συνάνθρωπος, Κ.Η.Φ.ΑΜΕΑ, Κ.Η.Φ.Α.Π. «Μεγαλόχαρη», ΕΕΕΕΚ Χανίων, Φιλοζωική, Κοινωνική Κουζίνα, Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού), καθώς και ιδιώτες επαγγελματίες, δημιουργώντας μια πλούσια και ολοκληρωμένη χριστουγεννιάτικη αγορά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Πάρκου, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν δράσεις, θεματικά δρώμενα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις, στην πιο λαμπερά από ποτέ στολισμένη Πλατεία 1866!

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των δωρεάν παράλληλων δράσεων του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου του Δήμου Χανίων εδώ: https://www.chania.gr/enimerosi/municipality-press-releases/xristoygenniatikoparko.html