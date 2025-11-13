ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Επετειακή εκδήλωση για τον σπουδαίο Ελληνα δημιουργό Μίκη Θεοδωράκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Διεπιστημονική εκδήλωση στο πλαίσιο εορτασμού των 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, συνδιοργανώνουν το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης με θερμούς υποστηρικτές το Τμήμα Παιδείας και το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης, το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών του ΕΛΜΕΠΑ και το Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο «Σπίτι Πολιτισμού», στις 19 Νοεμβρίου 2025, στις 18.30 στο Ρέθυμνο και προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους πολίτες.

Πρόκειται για μια σημαντική πολιτιστική και επιστημονική πρωτοβουλία, η οποία συνδέει τη μουσική, την τεχνολογία και τις επιστήμες υγείας με το πολυδύναμο έργο του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη.

Ο στόχος της άλλωστε είναι η απόδοση τιμής στον εκλιπόντα Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος έχει καταξιωθεί ως ένας από τους ικανότερους εκφραστές και αξιότερους πρεσβευτές του ελληνικού πνεύματος και ψυχής.

Επιπλέον, μέσα από τη γόνιμη σύμπραξη των διοργανωτών, επιτυγχάνεται η διασύνδεση της επιστήμης με τον πολιτισμό και προάγεται ο διάλογος ανάμεσα στην επιστήμη και την κοινωνία.

Το κοινό του Ρεθύμνου θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ομιλίες και δρώμενα υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων και μουσικολόγων από όλη την Ελλάδα.

Η συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στη διοργάνωση, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφ. 443/15.10.2025), εντάσσεται στο στρατηγικό του σχεδιασμό για την προώθηση της παιδείας, της πολιτιστικής δημιουργίας και της δια βίου μάθησης, την ενίσχυση της πνευματικής ανάπτυξης της πόλης και την προβολή του Ρεθύμνου ως κέντρο ποιοτικών πολιτιστικών δράσεων με πανελλήνια απήχηση.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
