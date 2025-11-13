Στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης για την 4η Συνεδρίαση Παρακολούθησης του Προγράμματος ΄΄Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή΄΄

Στην Αθήνα μεταβαίνει ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης & Πρόεδρος ΕΔΕΥΑ προκειμένου να λάβει μέρος στις εργασίες της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, στην οποία συμμετέχει ως Τακτικό Μέλος.

Στη συνεδρίαση θα γίνει αποτίμηση της μέχρι σήμερα υλοποίησης του Προγράμματος και του ανασχεδιασμού του.

Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνεται επίσης διεξοδική συζήτηση για τη διεκδίκηση νέων πόρων για έργα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας που αφορούν όλη τη χώρα και ειδικά την Περιφέρεια.

Μεταξύ των θεμάτων που θα εξεταστούν είναι και η πορεία του ολιστικού προγράμματος που αφορά άμεσα το Δήμο Ρεθύμνης και τη ΔΕΥΑΡ.

Ο Δήμαρχος θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο το βράδυ της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου και κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον αναπληρώσει ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου κ. Στέλιος Σπανουδάκης