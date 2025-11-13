ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης για την 4η Συνεδρίαση Παρακολούθησης του Προγράμματος ΄΄Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή΄΄

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην Αθήνα μεταβαίνει ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης & Πρόεδρος ΕΔΕΥΑ προκειμένου να λάβει μέρος στις εργασίες της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, στην οποία συμμετέχει ως Τακτικό Μέλος.

Στη συνεδρίαση θα γίνει αποτίμηση της μέχρι σήμερα υλοποίησης του Προγράμματος και του ανασχεδιασμού του.

Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνεται επίσης διεξοδική συζήτηση για τη διεκδίκηση νέων πόρων για έργα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας που αφορούν όλη τη χώρα και ειδικά την Περιφέρεια.

Μεταξύ των θεμάτων που θα εξεταστούν είναι και η πορεία του ολιστικού προγράμματος που αφορά άμεσα το Δήμο Ρεθύμνης και τη ΔΕΥΑΡ.

Ο Δήμαρχος θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο το βράδυ της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου και κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον αναπληρώσει ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου κ. Στέλιος Σπανουδάκης

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

0
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Σύσκεψη Εργασίας Επιμελητηρίου Χανίων με Σύλλογο Καταστηματαρχών...

0
«Σύσκεψη Εργασίας Επιμελητηρίου Χανίων με Σύλλογο Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

0
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Σύσκεψη Εργασίας Επιμελητηρίου Χανίων με Σύλλογο Καταστηματαρχών...

0
«Σύσκεψη Εργασίας Επιμελητηρίου Χανίων με Σύλλογο Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης:Επετειακή εκδήλωση για τον σπουδαίο Ελληνα δημιουργό Μίκη Θεοδωράκη
Επόμενο άρθρο
Σύσκεψη Εργασίας Επιμελητηρίου Χανίων με Σύλλογο Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Σύσκεψη Εργασίας Επιμελητηρίου Χανίων με Σύλλογο Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Σύσκεψη Εργασίας Επιμελητηρίου Χανίων με Σύλλογο Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς...

Πανέτοιμοι για τη μεγάλη τους πρεμιέρα στο ANODOS οι Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ώρα για τη μεγάλη πρεμιέρα στο ANODOS έφτασε. Οι...

Δήμος Ρεθύμνης:Επετειακή εκδήλωση για τον σπουδαίο Ελληνα δημιουργό Μίκη Θεοδωράκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Διεπιστημονική εκδήλωση στο πλαίσιο εορτασμού των 100 χρόνων από...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST