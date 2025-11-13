ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Σύσκεψη Εργασίας Επιμελητηρίου Χανίων με Σύλλογο Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς

Από: Team Πολ. Κρήτης

«Σύσκεψη Εργασίας Επιμελητηρίου Χανίων με Σύλλογο Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς & Επίκεντρο την Αποκατάσταση των Πολύπλευρων Συνεπειών από την Πολυετή Καθυστέρηση του Έργου»

Εχθές, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας στο Επιμελητήριο Χανίων μεταξύ των Διοικήσεων του θεσμικού φορέα της Επιχειρηματικότητας και του Συλλόγου Καταστηματαρχών της Δημοτικής Αγοράς της πόλης.

Από πλευράς του Συλλόγου Καταστηματαρχών της Δημοτικής Αγοράς, ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Κλειδαράς τόνισε τις δραματικές και πολύπλευρες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που βιώνουν οι δεκάδες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι τους κατά την προηγούμενη τετραετία μέχρι σήμερα, χωρίς να είναι ακόμα σαφές πώς θα αποκατασταθούν όλες αυτές οι «πληγές» εκ μέρους της πολιτείας και της δημοτικής αρχής, ώστε, όταν επιτέλους επαναλειτουργήσει η ιστορική Αγορά, οι υποδομές των 50 καταστημάτων και οι εμπορικές συνθήκες να είναι αξιόπιστες & σύγχρονες.

Από πλευράς του Επιμελητηρίου Χανίων, ο πρόεδρος κ. Αντώνης Ροκάκης τόνισε τα εξής: «Ως θεσμικός φορέας της Χανιώτικης Επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα κατά τα προηγούμενα 4 χρόνια βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό με το. Σύλλογο Καταστηματαρχών της Δημοτικής μας Αγοράς.

Τα δύο χρόνια σημαντικών καθυστερήσεων και η αναξιόπιστη διαχείριση του αναγκαίου έργου δυστυχώς δημιούργησαν επιπλέον και δυσβάσταχτες συνέπειες (σε σχέση με τις ήδη προβλεπόμενες) σε δεκάδες συναδέλφους μας, οι οποίοι διατηρούσαν μερικές από τις πλέον ιστορικές επιχειρήσεις της πόλης μας, στην «καρδιά» του εμπορικού της κέντρου.

Για μια ακόμη φορά πληροφορηθήκαμε με συγκρατημένη αισιοδοξία ότι επίκειται η λειτουργία του έργου από τη δημοτική αρχή την επόμενη χρονιά. Βεβαίως, σήμερα με τους συναδέλφους εξετάσαμε αναλυτικά τρόπους για την κοινή διεκδίκηση της έμπρακτης οικονομικής ανάταξης των επιχειρήσεων τους, οι οποίοι πλέον καλούνται να τα επανεξοπλίσουν χωρίς οι περισσότεροι να έχουν καμία εμπορική δραστηριότητα για πολλά χρόνια!

Επίσης, κρίσιμα ζητήματα για τους κανόνες που θα εκσυγχρονίσουν την εμπορική λειτουργία και θα προστατέψουν τον αυθεντικό χαρακτήρα της Δημοτικής μας Αγοράς δεν έχουν ακόμα συζητηθεί μεταξύ των καταστηματαρχών και των αρμοδίων θεσμικών φορέων, καθώς αναμένουμε ακόμα την παρουσίαση του σχεδίου του νέου κανονισμού λειτουργίας από τη δημοτική αρχή»

Team Πολ. Κρήτης
