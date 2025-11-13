Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 14 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 συνοπτικά:

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

«Μια μαγική νύχτα». Μεγάλη συναυλία με την Μαρία Φαραντούρη και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Η Μαρία Φαραντούρη, συναντά την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην πρώτη

εμφάνιση του κορυφαίου συνόλου στο ΠΣΚΗ, υπό τη διεύθυνση του διεθνώς

αναγνωρισμένου μαέστρου Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Η μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια, η φωνή της οποίας συνδέθηκε όσο καμία άλλη με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, θα ερμηνεύσει εμβληματικά και αγαπημένα τραγούδια του, ενορχηστρωμένα από τον

Αντώνη Σουσάμογλου και τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη.

Η βραδιά πλαισιώνεται από τη συμφωνική σουίτα «Το Καρναβάλι», όπου ο συνθέτης επιχείρησε για πρώτη φορά να «ντύσει» νεοελληνικές μελωδίες και χορούς με συμφωνικά ορχηστρικά χρώματα. Πρόκειται για ένα γεμάτο μνήμη και συναίσθημα μουσικό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα συνθέτη.

Συντελεστές:

Τραγούδι: Μαρία Φαραντούρη

Ενορχηστρώσεις: Αντώνης Σουσάμογλου, Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/mia-magiki-nuxta-br-megali-sunaulia-me-tin-maria-farantouri-kai-tin-kratiki-orxistra-athinon-540

Παρουσίαση βιβλίου: «8 Νουβέλες Γυναικών» στο Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου

Οι εκδόσεις 24γράμματα και η συγγραφική ομάδα ΣΥΝΤΕΧΝΗΤΕΣ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου: «8 Νουβέλες Γυναικών». Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Ζαχαρίας Καραταράκης (φιλόλογος), Πάνος Σταθόγιαννης (συγγραφέας),

Μανώλης Βραχνάκης (πολιτισμολόγος). Θα διαβαστούν αποσπάσματα από το έργο των συγγραφέων του βιβλίου: Σοφίας Ελευθερίου, Κωνσταντίνας Ζαγάρη, Κατερίνας

Καράμπελα, Κατίνας Μέτσιου, Ζαφειρούλας Παλαπουγιούκ, Άννας Πετρίδου, Μαρίας Στυλιανάκη-Μαρινάκη, Νάγια Τσολάκου. Την παρουσίαση θα συντονίσει ο Νίκος Λουκαδάκης και θα ντύσουν μουσικά οι: Μάνος Παπαδάκης και Μαρία Κώτη.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 19:30. Είσοδος ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/books-8-nouveles-gynaikwn/

Ολοκληρώνεται η ατομική έκθεση της γλύπτριας Βίκυς Καμένου με τίτλο «Γη-Γυναίκα».

Πολυχώρος – Γκαλέρι Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8. Ώρα

έναρξης Φινισάζ έκθεσης 18:00.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/vicky-kamenou-earth-woman/

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Βιβλία πάνω στη Σκηνή: «Διγενής Ακρίτας» του Ανδρέα Καρκαβίτσα με την Ευαγγελία Ορφανουδάκη

Πρόκειται για μία δράση που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή μικρά και μεγάλα παιδιά με αριστουργήματα της παγκόσμιας γραμματείας. Μυθιστορήματα, έπη, δραματική ποίηση, λιμπρέτα, ακόμα και κόμικς προσεγγίζονται φιλολογικά από την Ευαγγελία Ορφανουδάκη, αλλά αποδίδονται δραματοποιημένα επί σκηνής. Με αφήγηση προφορικού λόγου και επιτόπια παιχνίδια ρόλων από το κοινό. Μία εμπειρία φιλαναγνωσίας διαδραστική και παιγνιώδης για όλη την οικογένεια!

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4) . Ώρα έναρξης:18:00. Είσοδος: 8€ / άτομο – Ισχύουν ομαδικά εισιτήρια. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2810301137

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/books-on-stage-by-evangelia-orfanoudaki-15-11-2025/

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Τιμητική εκδήλωση για την σκηνοθέτιδα, σκηνογράφο και ενδυματολόγο Εύα Νάθενα με αφορμή τις διεθνείς διακρίσεις της για την επιτυχία της παραγωγής «Φόνισσα». Ελεύθερη είσοδος.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – Αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου. Ώρα 19:30. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Για περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/timitiki-ekdilosi-gia-tin-skinothetida-skinografo-kai-endumatologo-eua-nathena-552

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture στο YouTube

On line πρεμιέρα: Συναυλία με το Μουσικό Συγκρότημα Per Ora

Η συναυλία που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» θα είναι από

σήμερα διαθέσιμη στο ψηφιακό κανάλι πολιτισμού στο YouTube. Οι Per Ora ένα νεαρό συγκρότημα γεμάτο όρεξη και αγάπη για την μουσική μας ξεσηκώνει με την ενάργεια και το ταλέντο του Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/DzSMwZgdbbI και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025

Μικρές Ιστορίες της Πόλης: Oμιλία του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΜΠ Θεοδόση Π. Τάσιου με θέμα «Ο Ναός του Σωτήρος».

Τον τρίτο τους κύκλο ξεκινούν οι «Μικρές Ιστορίες της Πόλης» από την Αντιδημαρχία

Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου και την Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη την

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 19:00 στην αίθουσα «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» της Β.Δ.Β. Ο κύκλος θα ανοίξει με την προβολή της ειδικά μαγνητοσκοπημένης, για τις «Μικρές Ιστορίες της Πόλης», ομιλίας του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΜΠ Θεοδόση Π. Τάσιου με θέμα «Ο Ναός του Σωτήρος».

Όπως εξηγεί ο διακεκριμένος Καθηγητής, θα παρουσιάσει συνοπτικά «ένα πολιτισμικό έγκλημα που έγινε εις βάρος της ιστορίας της πόλης μας κατά την διάρκεια της Δικτατορίας: Πρόκειται για την κατεδάφιση του νοτιότερου γοτθικού ναού της Ευρώπης, του Ναού του Σωτήρος στην Πλατεία

Κορνάρου στο Ηράκλειο. Η γνώση, ακόμη και των μελανών σημείων της ιστορίας, μπορεί να είναι ωφέλιμη για όλους μας».

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη – «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» της (2ος Όροφος) . Ώρα έναρξης: 19:00. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/mikres-istories-ths-polhs-o-naos-tou-sothros-19-11-2025/

Συνεχίζονται …

 Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Έκθεση ζωγραφικής: Αριστόδημος Παπαδάκης

Έργα ζωγραφικής του Αριστόδημου θα φιλοξενηθούν στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου- Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, από την Τρίτη 21 Οκτωβρίου μέχρι και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου – Δημοτικής Πινακοθήκης και της Περιφέρειας Κρήτης.

Από τα «Μάταλα», έργο του 1970, ως τα «Εισόδια της Θεοτόκου» του 2023 και τα «Σπίτια στην Κρήτη» η έκθεση αυτή αποτυπώνει με ενάργεια την καλλιτεχνική πορεία του ζωγράφου, που τον έχει καταξιώσει πανελλαδικά και διεθνώς. Λάτρης της λαϊκής σοφίας και των παραδόσεων του τόπου μας, συνδιαλεγόμενος με τον δάσκαλό του στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Νίκο Νικολάου, κι άλλους καλλιτέχνες, στη «Δεξαμενή» της Αίγινας έχει πετύχει να συνδυάσει μοναδικά στοιχεία της παράδοσής μας με την απόλυτη έκφραση του σπουδαγμένου καλλιτέχνη.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης

Διάρκεια έκθεσης: Τρίτη 21 Οκτωβρίου – Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00. Σάββατο 09:00 -14:00. Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/aristodimos-papadakis-2025/

 Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος)

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου ανοίγει τις πύλες της για το κοινό του Ηρακλείου το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στις 19:00, στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ.

Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του.

Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Διάρκεια έκθεσης: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 – Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/exibition-dimitrios-vikelas/

