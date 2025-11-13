Το Πολυτεχνείο Κρήτης με το BLUE PORTS και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δύο κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις για το περιβάλλον και τις έξυπνες πόλεις!

Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (ReSEL@TUC) συμμετείχε με ιδιαίτερη επιτυχία σε δύο σημαντικές διεθνείς εκθέσεις που προάγουν την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη:

το Smart City Expo World Congress 2025, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη 4-6 Νοεμβρίου 2025, και την Ecomondo 2025, που διεξήχθη στο Ρίμινι, στην Ιταλία 4-7 Νοεμβρίου 2025, εκπροσωπώντας το ευρωπαϊκό έργο BLUE PORTS – Blue Careers in Net Zero Energy Ports.

Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκτελεστικής Δράσης για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA). Το BLUE PORTS ξεχώρισε ως μία από τις εμβληματικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας, και παρουσιάστηκε στο περίπτερο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις δύο εκθέσεις, αναδεικνύοντας το ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα που υποστηρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρόκειται για μεγάλης κλίμακας εκθέσεις, με την Ecomondo να συγκεντρώνει πάνω από 100.000 συμμετέχοντες και την Smart City Expo πάνω από 25.000 από 140 χώρες.

Στο πλαίσιο των συμμετοχών αυτών, το ReSEL@TUC, ως συντονιστής του έργου BLUE PORTS, παρουσίασε αυτό το καινοτόμο ευρωπαϊκό έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στο λιμενικό οικοσύστημα και την προώθηση της πράσινης μετάβασης των ευρωπαϊκών λιμένων, με ιδιαίτερη έμφαση στα μικρά και μεσαία λιμάνια.

Μέσα από τις συμμετοχές αυτές, η ομάδα του ReSEL@TUC, είχε την ευκαιρία να προωθήσει σε ευρεία κλίμακα το σχήμα πιστοποίησης BLUE PORTS και να πραγματοποιήσει συναντήσεις δικτύωσης με εκπροσώπους λιμένων, πόλεων, τεχνολογικών φορέων και επενδυτών από όλη την Ευρώπη. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε καινοτόμες λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ευρωπαϊκών λιμανιών.

Η συμμετοχή του ReSEL@TUC στις δύο εκθέσεις αποτελεί σημαντικό ορόσημο που αναδεικνύει τη συνεισφορά της βιώσιμης καινοτομίας στη διαμόρφωση του μέλλοντος των ευρωπαϊκών λιμένων.

Σχετικά με το BLUE PORTS

Το BLUE PORTS (BLUE CAREERS IN NET ZERO ENERGY PORTS) στηρίζει την πράσινη μετάβαση των λιμένων, αναπτύσσοντας ένα εξειδικευμένο σχήμα κατάρτισης και πιστοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο καλύπτει πράσινες, βιώσιμες λύσεις, και ενσωματώνει περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα και υπηρεσίες για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, με εστίαση σε μικρά και μεσαία λιμάνια.

Διαμορφώνει έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επαγγελματικά προσόντα, και συμβάλει σε ενισχυμένη ασφάλεια και απόδοση, βελτιωμένες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και κινητικότητας, καθώς και νέες, πράσινες θέσεις εργασίας στο λιμενικό κλάδο.

Το καινοτόμο σχήμα πιστοποίησης BLUE PORTS, που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO / IEC 17024, θα δοκιμαστεί και θα επικυρωθεί σε επιλεγμένα λιμάνια της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου και θα προωθηθεί για αμοιβαία αναγνώριση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνεται η δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και η κατάρτιση περισσότερων από 200 επαγγελματιών και 150 νέων ταλέντων.

Το BLUE PORTS κινητοποιεί ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την τετραπλή έλικα καινοτομίας, και πιο συγκεκριμένα τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων και άλλους σχετικούς φορείς, την κοινωνία των πολιτών, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα ναυτιλιακών σπουδών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Η κοινοπραξία συντονίζεται από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης και καλύπτει μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, με οκτώ (8) εταίρους από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γεωργία και την Τυνησία και 48 φορείς-μέλη των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών του, που εκπροσωπούν λιμάνια, φορείς διακυβέρνησης, κοινωνικούς εταίρους, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εμπειρογνώμονες πιστοποίησης και άλλους φορείς που σχετίζονται με το λιμενικό οικοσύστημα.

Στους Έλληνες εταίρους περιλαμβάνονται, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και ο Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV NORD, και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι συνεργαζόμενος εταίρος. Οι διεθνείς εταίροι, αποτελούνται από τους Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (Ιταλία), το Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación, Promoción y Estudios Comerciales de Valenciaport (Ισπανία), το Maritime Transport Agency of Georgia (Γεωργία) και το Institut Méditerranéen de Formation aux Métiers Maritimes που είναι συνεργαζόμενος εταίρος (Τυνησία).

Το ΒLUE PORTS συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) 2021–2027 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.