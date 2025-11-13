Σταύρος Αρναουτάκης στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ: «Το μεγάλο ζητούμενο η μετάβαση από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση»

Την επιτακτική ανάγκη ο Νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης να σηματοδοτήσει τη μετάβαση στην «Περιφερειακή Διακυβέρνηση» και να διασφαλίσει την ουσιαστική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Περιφερειών, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης και Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ, Σταύρος Αρναουτάκης, στην ομιλία του κατά τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ).

Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι οι Περιφέρειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «εκτελεστικός βραχίονας του κράτους», αλλά ως ο κατ’ εξοχήν φορέας που υλοποιεί πολιτικές «από τα κάτω προς τα πάνω», μετατρέποντας την κοινωνία σε ενεργό πολιτικό υποκείμενο.

«Η γενναία αποκέντρωση αποτελεί κρίσιμο θεσμικό αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα μας», ανέφερε ο Σταύρος Αρναουτάκης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα παραμένει από τις λιγότερο οικονομικά αυτόνομες μεταξύ των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, τόσο σε επίπεδο δαπανών όσο και εσόδων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αυτοδιοίκηση διαθέτει λίγες αρμοδιότητες, ενώ ταλανίζεται από γραφειοκρατία και συγκεχυμένες διαδικασίες.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες του Νέου Κώδικα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης έθεσε ως κεντρικό ζήτημα την ανάγκη να δοθεί ρεαλιστική απάντηση «στην απροθυμία του κεντρικού κράτους για μεταφορά αρμοδιοτήτων και λειτουργιών που συνοδεύονται από τους ανάλογους πόρους».

Όπως δήλωσε, το σημερινό μοντέλο, όπου «το κράτος των Αθηνών απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την ελληνική περιφέρεια», πρέπει να κλείσει τον κύκλο του.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο πρέπει να μετατρέψει τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις από διοικητικούς μηχανισμούς σε «αναπτυξιακούς μοχλούς». Για τον σκοπό αυτό, υποστήριξε την ανάγκη για συμμετοχική διακυβέρνηση. Εδραίωση της «τοπικής αξίας» στον στρατηγικό σχεδιασμό. Εγγύηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση, καθώς και το δικαίωμα Δήμων και Περιφερειών να καταστούν αυτόνομα πολιτικά πεδία για τον σχεδιασμό αναπτυξιακών πολιτικών.

Ο Περιφερειάρχης εξήγησε ότι η εμπειρία αποδεικνύει πως σε περιφερειακό επίπεδο μπορούν να συγκροτηθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι «περιφερειακές αναπτυξιακές ταυτότητες» και να επιτευχθούν συμφωνίες με τις δημιουργικές δυνάμεις της οικονομίας και της κοινωνίας.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Σταύρος Αρναουτάκης επανέλαβε τη βασική θέση της ΕΝΠΕ, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί «αναντικατάστατο δημοκρατικό θεσμό», καθώς Δήμοι και Περιφέρειες λειτουργούν μέσα από την «αδιαμεσολάβητη σχέση με τους πολίτες».