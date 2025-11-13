Τραγωδία στη Γαύδο: Φόβοι για σημαντική αύξηση των θυμάτων – Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι φόβοι για αύξηση των θυμάτων εντείνονται από τις μαρτυρίες των διασωθέντων.
69 έως 70 άνθρωποι φαίνεται πως επέβαιναν στη βάρκα που ανετράπη στην τραγωδία που σημειώθηκε νότια της Γαύδου, το απόγευμα της Τρίτης (11/11).
Αυτό προκύπτει από τις μαρτυρίες των διασωθέντων, όπως αναφέρουν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και αν αυτό επιβεβαιωθεί αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των θυμάτων, τουλάχιστον κατά 11 άτομα, καθώς υπενθυμίζεται ότι διασώθηκαν 58 άτομα.
Σύμφωνα με τις αναφορές που έχουν οι λιμενικοί, μεταξύ άλλων γίνεται λόγος και για μια νεαρή γυναίκα με τα δύο της παιδιά.
Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων με σκάφη του Λιμενικού Σώματος αλλά και από παραπλέοντα σκάφη.
Μεταξύ των διασωθέντων όπως έγραψε η εφημερίδα Πατρίς είναι ένας 23χρονος που είναι φαρμακοποιός στο επάγγελμα, όπως είπε σε στελέχη του λιμενικού και γιατρούς που τον φροντίζουν.
Αυτό που προξένησε εντύπωση σε όλους είναι ότι γνωρίζει τα φάρμακα που του χορηγούνται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.
0 23χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από πνευμονία που προήλθε από εισρόφηση.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ