ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Τραγωδία στη Γαύδο: Φόβοι για σημαντική αύξηση των θυμάτων – Συνεχίζονται οι έρευνες

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι φόβοι για αύξηση των θυμάτων εντείνονται από τις μαρτυρίες των διασωθέντων.

69 έως 70 άνθρωποι φαίνεται πως επέβαιναν στη βάρκα που ανετράπη στην τραγωδία που σημειώθηκε νότια της Γαύδου, το απόγευμα της Τρίτης (11/11).

Αυτό προκύπτει από τις μαρτυρίες των διασωθέντων, όπως αναφέρουν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και αν αυτό επιβεβαιωθεί αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των θυμάτων, τουλάχιστον κατά 11 άτομα, καθώς υπενθυμίζεται ότι διασώθηκαν 58 άτομα.

Σύμφωνα με τις αναφορές που έχουν οι λιμενικοί, μεταξύ άλλων γίνεται λόγος και για μια νεαρή γυναίκα με τα δύο της παιδιά.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων με σκάφη του Λιμενικού Σώματος αλλά και από παραπλέοντα σκάφη.

Μεταξύ των διασωθέντων όπως έγραψε η εφημερίδα Πατρίς είναι ένας 23χρονος που είναι φαρμακοποιός στο επάγγελμα, όπως είπε σε στελέχη του λιμενικού και γιατρούς που τον φροντίζουν.

Αυτό που προξένησε εντύπωση σε όλους είναι ότι γνωρίζει τα φάρμακα που του χορηγούνται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

0 23χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από πνευμονία που προήλθε από εισρόφηση.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σταύρος Αρναουτάκης στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ:...

0
Την επιτακτική ανάγκη ο Νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης να...

Το Πολυτεχνείο Κρήτης με το BLUE PORTS...

0
Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου...

Σταύρος Αρναουτάκης στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ:...

0
Την επιτακτική ανάγκη ο Νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης να...

Το Πολυτεχνείο Κρήτης με το BLUE PORTS...

0
Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σταύρος Αρναουτάκης στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ: «Το μεγάλο ζητούμενο η μετάβαση από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση»
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Απογειώνονται» οι αεροπορικές θέσεις προς Ελλάδα το χειμώνα

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Airdata Tracker του ΙΝΣΕΤΕ,...

Σταύρος Αρναουτάκης στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ: «Το μεγάλο ζητούμενο η μετάβαση από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την επιτακτική ανάγκη ο Νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης να...

Το Πολυτεχνείο Κρήτης με το BLUE PORTS και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δύο κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις για το περιβάλλον και τις έξυπνες πόλεις!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST