Δήμος Ρεθύμνης:Στη διάθεση των πολιτών σήμερα και αύριο η θερμαινόμενη αίθουσα του ΚΗΦΗ του Δήμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στο Ρέθυμνο σήμερα και αύριο, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, ενημερώνουν τους πολίτες για τη λήψη μέτρων προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα και αύριο, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και Τρίτη 20 Ιανουαρίου του 2026, τίθεται στη διάθεση των πολιτών η θερμαινόμενη (κλιματιζόμενη) κεντρική αίθουσα του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, που βρίσκεται στην Πλατεία Μικρασιατών (δίπλα στην αυλή του Βρεφικού Σταθμού Παλιάς Πόλης «Τα Δελφινάκια»), με σκοπό την ανάπαυση και την ανακούφισή τους από το δριμύ ψύχος.

Ο χώρος θα παραμείνει ανοικτός και επισκέψιμος από 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του θα παρευρίσκονται στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, τα οποία, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, θα παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση, υποστήριξη και βοήθεια στους πολίτες που θα φιλοξενηθούν, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Residency με τον Ρεμί ντε Βος από το Αντίβαρο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
