Ρέθυμνο:Residency με τον Ρεμί ντε Βος από το Αντίβαρο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παρόλο που σήμερα γίνεται η πρεμιέρα του έργου του “Μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος” στο θέατρο Εσαγιόν στο Παρίσι, ο διεθνούς φήμης θεατρικός συγγραφέας Ρεμί ντε Βος προτίμησε τη μέρα αυτή για να ξεκινήσει μια διαμονή 40 ημερών στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο.

Παράλληλα ξεκινά μια σειρά δράσεων στις οποίες εμπλέκεται ο συγγραφέας, σε συνεργασία με τους δυο φορείς που συνεργάζονται για να κάνουν την παραμονή του στην Κρήτη όσο πιο δημιουργική γίνεται. Πέρα από τον προφανή στόχο,

επομένως, που είναι να απομονωθεί για να γράψει το επόμενο έργο του, επιπλέον κίνητρο για την παραμονή του εδώ είναι το ανέβασμα του έργου του “Μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος” από μια ομάδα της Κρήτης, το Αντίβαρο, που ετοιμάζεται πυρετωδώς για το 11ο ομώνυμο Φεστιβάλ και η διαμονή (Residency) του συγγραφέα στο Ρέθυμνο αποτελεί την πρώτη σημαντική δράση του από τις συνολικά επτά φετινές.

“Μια σκοτεινή και ξεκαρδιστική κωμωδία. Άλλη μια οικογενειακή ιστορία, σε άψογη σκηνοθεσία από τον Nikson Pitaqaj. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στις εξαιρετικές ερμηνείες των τριών ηθοποιών επί σκηνής. Την προτείνω ανεπιφύλακτα” γράφει για την παράσταση στο Παρίσι ο Pier Patrick.

“Eντελώς παράλογο αλλά απίστευτα αστείο. Κάθε άλλο παρά κλασική παράσταση, το “Μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος” μάς ταξιδεύει σε μια φαρσική περιπέτεια. Η κωμωδία είναι μεταδοτική, επηρεάζοντας ολόκληρο το κοινό. Μια ευχάριστη έκπληξη” προσθέτει εντυπωσιασμένος ο Jean-Noël Grando.

Την παράσταση στα ελληνικά (Μτφρ. Δημήτρης Φίλιας) σκηνοθετεί ο Μανόλης Σειραγάκης, σκηνικά κάνει η Κάλλη Καραδάκη, το κεραμικό και τα κοστούμια φιλοτέχνησε η Υακίνθη Μετζικώφ. Η εξαιρετικά απαιτητική παραγωγή του Αντίβαρου ωστόσο δεν προορίζεται για το φετινό 11ο Φεστιβάλ.

Θα παιχτεί τον Οκτώβριο σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας με την Ελένη Ουζουνίδου στον κεντρικό ρόλο και τους Βασίλη Σταματάκη και Αγγελική Ιερωνυμίδη να συμπληρώνουν το καστ και θα παρουσιαστεί στο Ρέθυμνο στο επόμενο 12ο Φεστιβάλ του 2027.

Η τωρινή παραμονή του Ρεμί ντε Βος στο Ρέθυμνο συνοδεύεται από τρεις πολύ σημαντικές δράσεις.. Για να τιμηθεί η εξέχουσα αυτή προσωπικότητα του διεθνούς θεάτρου οργανώνεται από το Αντίβαρο από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κρήτης Ημερίδα αφιερωμένη στο έργο του και στο σύγχρονο θέατρο του 21ου αιώνα στις 11 Φεβρουαρίου 2026 στις 5μμ:

https://www.philology.uoc.gr/nea/episthmonikh-hmerida-to-oeatro-toy-remi-nte-bos-kai-oi-proklhseis-toy-21oy-aiwna Συμμετοχή έχουν δηλώσει ήδη σημαντικοί ερευνητές από ελληνικά αλλά κυρίως από ξένα Πανεπιστήμια. Συμπληρωματικά οργανώνονται:

1. Εργαστήριο Θεατρικής Δημιουργικής Γραφής με τον συγγραφέα (στα Γαλλικά με διερμηνέα) την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου και ώρες 4 με 7 το απόγευμα

https://www.philology.uoc.gr/nea/ergasthri-oeatrikhs-dhmioyrgikhs-grafhs

2. Εργαστήριο Θεατρικής Μετάφρασης με τους πανεπιστημιακούς Ελένη Γκίνη (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και Νεκτάριο Γεώργιο Κωνσταντινίδη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Στη διάρκειά του οι συμμετέχοντες θα καταπιαστούν με ένα έργο έκπληξη του Ρεμί ντε Βος που θα υποδείξει ο ίδιος και μέχρι το πέρας του σεμιναρίου θα έχει ολοκληρωθεί η μετάφρασή του, οπότε θα παραδοθεί για έκδοση σε γνωστό εκδοτικό οίκο.https://www.philology.uoc.gr/nea/ergasthrio-masterclass-metafrashs-kai-dramatologikhs-analyshs

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη και αναλυτικές πληροφορίες μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενος στους παραπάνω συνδέσμους.