Κρήτη: Οδηγούσε μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα και έπεσε πάνω σε περιπολικό

Ένας 52χρονος στην Κρήτη συνελήφθη μετά από καταδίωξη – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν είχε στην κατοχή του δίπλωμα και προχώρησε σε σωρεία παραβάσεων.

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου με έναν οδηγό να προσπαθεί να ξεφύγει από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρει η patris, 52χρονος Ηρακλειώτης δεν σταμάτησε σε μπλόκο της τροχαίας. Προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε στοπ, ερυθρούς σηματοδότες ενώ κινήθηκε και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Τελικά η τρελή καταδίωξη σταμάτησε όταν έπεσε πάνω σε περιπολικό. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ τον συνέλαβαν και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Αυτό, έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Συγκεκριμένα, ενώ το όριο είναι 0,25 mg/l εκείνος είχε 2!

Επιπρόσθετα από τον έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Στον οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις και του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.000 ευρώ. Παράλληλα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος και για παράβαση των κανόνων για τους ελιγμούς και της ακινητοποίησης των οχημάτων.

