Το Χανιώτικο Καρναβάλι στη Σούδα σε «κίνηση» – Στις 15 Φεβρουαρίου η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση

Το Χανιώτικο Καρναβάλι στη Σούδα επιστρέφει και φέτος πιο δυναμικό από ποτέ με ποικίλες δράσεις. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026.

Το Χανιώτικο Καρναβάλι, που διοργανώνεται από τον Δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σε συνεργασία με την Ένωση Επιχειρηματιών Σούδας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής, έχει φέτος ως θέμα «Το καρναβάλι σε κίνηση».

Οι δηλώσεις συμμετοχών θα διαρκέσουν έως τις 7 Φεβρουαρίου.

Για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τη διοργάνωση, καθώς και για δηλώσεις συμμετοχών και ομάδων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:
Μάριος Γελασάκης: 693 483 9490
Ηλίας Φραγκιαδάκης: 694 664 4529

Επιπλέον, μπορείτε να ακολουθείτε το Χανιώτικο Καρναβάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για νέα, ανακοινώσεις και υλικό από τις δράσεις:
👉 Instagram: https://www.instagram.com/chaniotikokarnavali/

👉 Facebook: https://www.facebook.com/groups/1247477192500692

Η συμμετοχή των μικρών Χανιωτών θα γίνεται και μέσω των σχολικών μονάδων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων (τηλ. επικοινωνίας: 697 272 0943, Άννα Νεμπαυλάκη).

