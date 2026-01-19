ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον νέο Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τον νέο Συντονιστή Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης Υποστράτηγο Μιχάλη Σεληνιωτάκη συνάντησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το πρωί της Δευτέρας 19/1 στη Λότζια.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου συνεχάρη τον Υποστράτηγο για την προαγωγή του και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα νέα διευρυμένα του καθήκοντα. Ο Υποστράτηγος από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον Αλέξη Καλοκαιρινό και αναφέρθηκε στον κοινό στόχο των δυο φορέων για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε και από τις δύο πλευρές η πρόθεση να συνεχιστεί η στενή και διαρκής συνεργασία μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να επαναφέρει τη σημασία της ανάδειξης των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας της Πολιτικής Προστασίας στο Ηράκλειο.

Το νέο Συντονιστή Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης Υποστράτηγο Μιχάλη Σεληνιωτάκη συνόδευε ο Αντιπύραρχος Γιώργος Ξυπάκης.

