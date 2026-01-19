ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για ναρκωτικά και όπλα

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων
Συνελήφθη προχθές (17.01.2026) βραδινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, 44χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Ειδικότερα, προχθές (17.01.2026) το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 44χρονος κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πιστόλι,
• αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα
• (10) προωθητικές αμπούλες αερίου για αεροβόλο πιστόλι,
• μεταλλικά σφαιρίδια
• (36) φυσίγγια

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

