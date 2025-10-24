Δήμος Ρεθύμνης:Συνεχίζονται τα δωρεάν μαθήματα Yoga στο Δημοτικό Κήπο

Συνεχίζονται τα δωρεάν μαθήματα Yoga που προσφέρει ο Δήμος Ρεθύμνης, κάθε Κυριακή, στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου.

Η ενθουσιώδης συμμετοχή γυναικών και ανδρών όλων των ηλικιών επιβεβαιώνουν την επιθυμία αλλά και την ανάγκη όλων μας για σωματική και πνευματική ευεξία, ψυχικής ισορροπία, κοινωνικοποίηση και χαλάρωση στο γαλήνιο φυσικό περιβάλλον του Δημοτικού μας Κήπου.

Ο συνδυασμός της καλής οργάνωσης των προγραμμάτων εκ μέρους του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης αλλά και τους επαγγελματισμού, της ευγένειας και της προθυμίας των προπονητών (κ. Νίκος Παπανικολάου, κ. Αγγελική Μακρη) , εγγυώνται την επιτυχία της δράσης η οποία έχει αγκαλιαστεί θερμά από τις /τους συμμετέχουσες –ντες δημότες.

Την προσεχή Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025, στις 11 το πρωϊ, θα συναντηθούμε ξανά στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Κήπου και με την καθοδήγηση της πιστοποιημένης εκπαιδεύτριας Αγγελικής, θα κάνουμε Γιόγκα με στόχο την ενδυνάμωση του σώματος, την καλλιέργεια της ευλυγισίας, τη βελτίωση της αναπνοής, τη χαλάρωση, τη αυτοσυγκέντρωση και την εσωτερική μας γαλήνη.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ανοιχτή για όλους και όλες! Τα μόνα που χρειαζόμαστε είναι ένα στρώμα Yoga, μια πετσέτα και ένα μπουκάλι νερό.

Καλή αντάμωση!