Μανώλης Χνάρης:«Στο περιθώριο το Κέντρο Υγείας Σπηλίου του ν. Ρεθύμνης – Χωρίς πρόοδο η ανακαίνιση και αναβάθμισή του»

Το κρίσιμο ζήτημα της ανακαίνισης και αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Σπηλίου του ν. Ρεθύμνης και τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις του αρμόδιου Υπουργείου για την υλοποίηση του έργου αυτού, ανέδειξε εκ νέου, με Κοινοβουλευτική του παρέμβαση – Ερώτηση, ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, απευθυνόμενος στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ειδικότερα, ο Βουλευτής Ρεθύμνης επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, επισημαίνοντας για ακόμη μία φορά «τα σοβαρά, διαρκή και εντεινόμενα ζητήματα που αντιμετωπίζει συνολικά ο τομέας της Δημόσιας Υγείας στο Νομό Ρεθύμνου».

Ακολούθως, υπογραμμίζει τις έντονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Υγείας του νομού, οι οποίες όπως τονίζει «οφείλονται κυρίως στην υποστελέχωση τόσο των ίδιων των Κέντρων όσο και του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, του οποίου οι χρόνιες παθογένειες συμπαρασύρουν όλες τις δημόσιες δομές υγείας».

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση και τα προβλήματα στις κτιριακές υποδομές, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο του ήδη επιβαρυμένου εναπομείναντος ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο αδυνατεί να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το Κέντρο Υγείας Σπηλίου, ο Μ. Χνάρης αναφέρει ότι «παραμένει, μέχρι και σήμερα, σε εκκρεμότητα η αποκατάσταση του κτιρίου από το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και η διαβεβαίωση της ασφάλειάς του και η τακτοποίηση της οικοδομικής άδειας, παρά την επιβεβλημένη ανάγκη διευθέτησης του ζητήματος, δεδομένου ότι το εν λόγω Κέντρο Υγείας βρίσκεται σε οριακό σημείο».

Αναφορικά με το ζήτημα αυτό, ασκεί έντονη κριτική στην «απαξιωτική στάση της κυβέρνησης απέναντι στο υπέρτατο κοινωνικό αγαθό της υγείας». Παρά τις επανειλημμένες κοινοβουλευτικές του παρεμβάσεις και την περσινή επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος ανέδειξε το θέμα, οι δεσμεύσεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη για έναρξη των εργασιών τον Σεπτέμβριο του 2024 έμειναν ανεκπλήρωτες, καθώς το έργο παραμένει σε εκκρεμότητα χωρίς καμία ουσιαστική πρόοδος.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι: «Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από πλευράς της κυβέρνησης, έχει οδηγήσει τις δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας υγείας σε οριακή κατάσταση, καλλιεργώντας ένα μόνιμο κλίμα ανασφάλειας για τους πολίτες και τους επισκέπτες του νομού».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μ. Χνάρης υπογραμμίζει ότι: «αποτελεί επιβεβλημένη ανάγκη το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στην ανακαίνιση και αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Σπηλίου, αξιοποιώντας εγκαίρως τους διαθέσιμους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, πριν παρέλθει το χρονικό περιθώριο υλοποίησης των σχετικών δράσεων».

Δεδομένου λοιπόν ότι «η υγεία αποτελεί το υπέρτατο κοινωνικό αγαθό» και καθώς «αποτελεί καθήκον της Πολιτείας η διασφάλιση της ίσης και δωρεάν πρόσβασης όλων των πολιτών σε αυτή και ιδιαίτερα των κατοίκων των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας», ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ερωτά εκ νέου τον αρμόδιο Υπουργό:

1) Που αποδίδετε τις αλλεπάλληλες και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση και αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Σπηλίου του ν. Ρεθύμνης, δεδομένης της διαβεβαίωσης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας ότι το εν λόγω έργο έχει ήδη συμβασιοποιηθεί;

2) Μπορείτε να μας προσδιορίσετε το ακριβές χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών, δεδομένου ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα ασθενών και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού;