Δήμος Ρεθύμνης:Συνεδρίαση Κοινής Επιτροπής Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου

Υπό την προεδρεία του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη συνεδρίασε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο η Κοινή Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου.

Η συνεδρίαση έγινε δια ζώσης καθώς επίσης με την συμμετοχή μελών της δια τηλεδιάσκεψης. Συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μάνος Τσάκωνας, ο Αντιδήμαρχος Παλιάς Πόλης κ. Στέλιος Σαμψών, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νίκος Φωτάκης, η Αν. Διευθύντριας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου κ. Ελένη Παπαδοπούλου, η εκπρόσωπος του ΥΠΠΟΑ κ. Αναστασία Φιολιτάκη,

ο Αρχιτέκτονας κ. Στέφανος Δημόπουλος εκ μέρους του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πόρων, ο Πολιτικός Μηχανικός κ. Γεράσιμος Μαντάς εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η Τμηματάρχης του Τμ. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Τουρισμού κ. Μαρία Καραμπέτζου,

η εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ κ. Παναγιώτα Φούντα, ο κ. Ιωάννης Πολυχρονάκης ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ-Τμήμα Δυτικής Κρήτης, ο υπεύθυνος του γραφείου Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης κ. Γιώργος Πετρουλάκης καθώς και τα στελέχη του γραφείου, αρχαιολόγοι Ματίνα Αρβανίτη και Κωστής Γιαπιτζόγλου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος έργων και δράσεων που παρακολουθεί το γραφείο της παλιάς πόλης κατά το τρέχον χρονικό διάστημα, έχοντας ως δεδομένο ότι οι αρμοδιότητες του εκτείνονται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο Ρεθύμνης και όχι μόνο στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα στοιχεία ως προς τις επιβλέψεις έργων που έχει μελετήσει το Γραφείο κατά την πρόσφατη λειτουργία του, όπως η ανάπλαση δρόμων του κεντρικού πυρήνα του παραδοσιακού οικισμού Ατσιπόπουλου, η ανάπλαση της πλατείας Αγίου Γεωργίου Πεταλιώτη αλλά και παρεμβάσεις μέσα στην παλιά πόλη. Επίσης για έργα του παραλιακού μετώπου και έργα προστασίας μνημείων σε όλη την έκταση του Δήμου Ρεθύμνης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην συνέχιση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Τα μνημεία της πόλης μας», που απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η επιτροπή ενημερώθηκε επίσης για την επέκταση και συμπλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος για την Ιστορία του Φρουρίου Φορτέτζα αλλά και για την δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού με κυνήγι θησαυρού για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων.

Αναλυτικά παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πρόγραμμα Erasmus και του βιωματικού εργαστηρίου προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών στη δια βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με βιωματικές δράσεις και περιηγήσεις στο Ιστορικό Κέντρο. Επίσης για την συνεργασία που υπάρχει στο πλαίσιο υποδοχής των νέων φοιτητών στην πόλη μας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα αποτελέσματα των συνεργειών που υλοποιήθηκαν με τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Ρεθύμνης.

Εκτενής δε, ήταν η παρουσίαση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για την εκπόνηση της νέας κανονιστικής απόφασης που αφορά στην κατάληψη κοινόχρηστων χώρων της παλιάς πόλης και στην ουσιαστική συνεργασία που υπήρξε με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία. Υπενθυμίζεται πως αναμένεται η συζήτηση της κανονιστικής που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο στο ΚΑΣ προκειμένου να υπάρξει ακολούθως η σχετική υπουργική απόφαση.

Οι εκπρόσωποι των φορέων που συνθέτουν την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την παλιά πόλη Ρεθύμνου εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το έργο που επιτελείται. Τόνισαν ιδιαιτέρως την εξαιρετική δουλειά που γίνεται και μάλιστα πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων των εργαζομένων παρά την υποστελέχωση που υφίσταται το γραφείο.

Εκτενώς συζητήθηκε και η πρόταση που ο κ. Δήμαρχος είχε προσφάτως συζητήσει με την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη για επέκταση της χρονικής διάρκειας λειτουργίας της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης καθώς αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο δουλειάς που προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του Δήμου Ρεθύμνης, όπου υπάρχουν μνημεία και οικισμοί αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Στόχος είναι η ενίσχυση του Γραφείου Παλιάς Πόλης με επιπλέον προσωπικό και η συνέχιση λειτουργίας του καθώς έχει αναδειχθεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο για τον Δήμο Ρεθύμνης, στηρίζοντας παράλληλα και ουσιαστικά το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθυμνου, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε.