MISS ΚΡΗΤΗ 2025 – Το ερχόμενο Σάββατο 06 Δεκεμβρίου η πιο λαμπερή βραδιά της χρονιάς!

Όλα έτοιμα για τον μεγάλο τελικό του 45ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ομορφιάς!

Το ερχόμενο Σάββατο 06 Δεκεμβρίου η πιο λαμπερή βραδιά της χρονιάς!

Ο μεγαλύτερος περιφερειακός θεσμός ομορφιάς συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, δίνοντας την ευκαιρία σε νέα κορίτσια να αναδειχθούν και να εκπροσωπήσουν την Κρητική γυναικεία ομορφιά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το Σάββατο 06 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα δεξιώσεων Κήπος των Αισθήσεων στις Μαλάδες Ηρακλείου, θα διεξαχθεί ο μεγάλος Τελικός του 45ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ομορφιάς!

Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα αναλάβει η Miss Κρήτη 2021 & Miss Ελλάς 2022 Ζωή Ασουμανάκη, ενώ ανάμεσα στα μέλη της κριτικής επιτροπής θα βρίσκεται και ο καταξιωμένος καθηγητής μόδας Λάκης Γαβαλάς. Τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά η Nafsica, προσφέροντας μια εντυπωσιακή καλλιτεχνική εμφάνιση.

Πανέμορφες και δυναμικές κοπέλες από κάθε γωνιά της Κρήτης θα ανέβουν στη σκηνή για να διεκδικήσουν τους τίτλους Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2025, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές βραδιές της χρονιάς!

Τα υποψήφια κορίτσια θα εμφανιστούν με βραδινές δημιουργίες του καταξιωμένου σχεδιαστή Νίκου Αλεξάκη, με μαγιό από τα Fms Stores, με υποδήματα από το κατάστημα Famous Shoes και κοσμήματα από τα κοσμηματοπωλεία Akis Papadakis. Το μακιγιάζ και η περιποίηση άκρων θα πραγματοποιηθούν για άλλη μία χρονιά από το Gloss Beauty Lounge, ενώ τα χτενίσματα θα επιμεληθούν τα κομμωτήρια Ειρήνη Τρυφίδη. Τις εμφανίσεις των αγοριών που θα συνοδεύσουν τις φιναλίστ θα φροντίσει για ακόμη μία χρονιά το Κοντογιάννης Fashion Store.

Την αισθητική φροντίδα προσώπου και σώματος των διαγωνιζομένων αναλαμβάνει η έμπειρη αισθητικός Μικαέλα Λυπάκη, ενώ εξειδικευμένες υπηρεσίες προσφέρουν το Opsis Clinical και η lash & brow artist Anna Star. Στο wellness studio Train 2Gether, οι φιναλίστ συμμετείχαν σε ομαδικά προγράμματα Pilates και στοχευμένης εκγύμνασης, ενώ στο Ishtar Hammam οι συμμετέχουσες απόλαυσαν στιγμές πλήρους χαλάρωσης και αναζωογόνησης.

Η KYANA Professional Hair Products αποτελεί για όγδοη χρονιά τον Χρυσό Χορηγό του Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ομορφιάς! Η κορυφαία ελληνική εταιρεία, γνωστή για τις καινοτόμες λύσεις της στον χώρο των επαγγελματικών προϊόντων κομμωτηρίου και την πλούσια σειρά προϊόντων για κάθε τύπο μαλλιών, στηρίζει σταθερά τον θεσμό και συμβάλλει καθοριστικά στην άρτια εικόνα των φιναλίστ.

Ασημένιος Χορηγός είναι η Νο1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς Cristi Academy, η οποία για δέκατη συνεχόμενη χρονιά αναλαμβάνει την εξειδικευμένη προετοιμασία των κοριτσιών μέσα από μαθήματα κινησιοτεχνίας, φωτογράφησης και επαγγελματικής συμπεριφοράς, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία στις φιναλίστ.

Τον διαγωνισμό στηρίζουν επίσης τα Οπτικά Λουλούδης, το Studio Design Center, τα S/M Χαλκιαδάκης, καθώς και οι εταιρείες Artisan Project, Πυρεξέλιξη, Kristalwave, Webnestors και Kalogerakis Energy. Πολύτιμη είναι και η συνεισφορά της AV Safe Transfer, της Scorpion Security, του Marin Hotel, της Arenaria Wedding και της Kalathakis Events, που συμβάλλουν στην άρτια διοργάνωση της βραδιάς.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους, οι φιναλίστ φιλοξενήθηκαν στο Arcasa Villas Collection, απόλαυσαν δείπνο στο Titu Dining Gallery και διασκέδασαν στο Nobus Experience, σε ένα λαμπερό Glam Party που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν τους.

Τη φωτογραφική κάλυψη της διοργάνωσης έχει αναλάβει και φέτος το Wezart Studio και ο γνωστός φωτογράφος Τάκης Δρόσος, ενώ τη μουσική κάλυψη της βραδιάς θα επιμεληθεί ο dj Νίκος Ρηγάκης.

Η βραδιά θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση από την Παγκρήτια Τηλεόραση Creta, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 22:00, με αποκλειστικό χορηγό τηλεοπτικής μετάδοσης τα Hondos Center!

Η εταιρεία παραγωγής προσκαλεί όλους όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά μια τηλεοπτική παραγωγή υψηλού επιπέδου, βιώνοντας στιγμές έντονου ενθουσιασμού, χαράς και συγκίνησης.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

45ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ομορφιάς “Miss Κρήτη & Miss Κρήτη Young 2025”

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου l Κήπος των Αισθήσεων l Μαλάδες Ηρακλείου

Παρουσίαση: Ζωή Ασουμανάκη

Ώρα προσέλευσης κοινού 20:00 – Ώρα έναρξης 21:30

Γενική είσοδος 15 ευρώ χωρίς ποτό l Προπώληση εισιτηρίων: Cristi Academy

Τηλ. Κρατήσεων: 2810 287875

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=7e7knGZ0T1g

Facebook: https://www.facebook.com/misscrete/

Instagram: https://www.instagram.com/misscrete/

Website: www.misskriti.com

Παραγωγή: Cretanart Productions