Δήμος Αγίου Νικολάου:Φωταγωγήθηκαν μέσα σε γιορτινό κλίμα το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο και ο διάκοσμος του Δημοτικού Κήπου στη Νεάπολη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων στη Νεάπολη σηματοδότησε, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και του διακόσμου του Δημοτικού Κήπου. Η κεντρική πλατεία γέμισε από μικρούς και μεγάλους, που συμμετείχαν σε μια σειρά δράσεων και δρωμένων μπαίνοντας σε γιορτινό κλίμα.

Η εκδήλωση άνοιξε με την «Ξωτικοπαρέλαση» από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης, προσφέροντας πολλές εκπλήξεις. Εντός του Κήπου, στο Σπιτάκι του Πολιτιστικού Συλλόγου των «Νέων Νεάπολης», μέλη του Συλλόγου μαζί με υπαλλήλους του καταστήματος ΕΛΤΑ της Νεάπολης συντρόφεψαν τα παιδιά στη συγγραφή γραμμάτων προς τον Άη Βασίλη.

Το Δέντρο και ο Δημοτικός Κήπος φωταγωγήθηκαν ταυτόχρονα, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Νεάπολης και με τη συμμετοχή της χορωδίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Μανώλης Μενεγάκης, ευχήθηκε σε όλους καλές γιορτές, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και ενότητας, ενόψει και της επερχόμενης εορταστικής περιόδου.

Την εκδήλωση συντόνισε και παρουσίασε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Νέας Γενιάς Γεωργία Πολυχρονάκη.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών οι αντιδήμαρχοι Νίκος Καμινογιαννάκης, Αντώνης Μαυρής, Γιώργος Μπελούκας και Γιώργος Αρακαδάκης, ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δημήτρης Αγαπητός,

οι επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θωμάς Χαριτάκης και Χάρης Αλεξάκης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Κωστής Καστελλιανάκης και Μαρία Χανιωτάκη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης Δημήτρης Γαλανάκης και τοπικοί σύμβουλοι.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς προσφέρθηκαν κεράσματα από την Κοινότητα Νεάπολης (πατάτες οφτές και ρακή), από το ΚΑΠΗ Νεάπολης (μελομακάρονα), από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Νέοι Νεάπολης» (κολοκυθόσουπα) και από τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Νεάπολης (ποπ κορν).

Η εορταστική ατμόσφαιρα εμπλουτίστηκε με δράσεις ανιματέρ (Bubble-Bubble) και μουσική από τον DJ MIKE. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικο Παζάρι από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου συμμετείχαν η Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης, το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων τους, οι «Νέοι Νεάπολης» και το ΚΑΠΗ.

«Φτάνει πια!» – Σύσκεψη αγροτών στα Πεζά...

0
Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου καλεί αύριο τους...

ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου: Αλλαγή στην ώρα αναχώρησης...

0
Λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου ενημερώνει το...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
