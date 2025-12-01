Δήμος Ηρακλείου:Ο κύκλος ζωής των υλικών η νέα «Πράσινη Αποστολή» της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen

Ο κύκλος ζωής των υλικών η νέα «Πράσινη Αποστολή» της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen του Δήμου Ηρακλείου

Ένα tablet το δώρο του νικητή

Ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων για την Προστασία του Περιβάλλοντος, μέσω της Δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης της ανακύκλωσης «Followgreen», followgreen.gr/heraklion.

Στόχος της νέας Πράσινης Αποστολής «Ο Κύκλος Ζωής των Υλικών!» είναι η ανακάλυψη του μαγικού κύκλου ζωής των καθημερινών υλικών, με τον οποίο μαθαίνουμε πώς το χαρτί, το πλαστικό, το μέταλλο και το γυαλί μεταμορφώνονται όταν ανακυκλώνονται σωστά — από τον κάδο, στα κέντρα διαλογής και ξανά πίσω σε νέα χρήσιμα προϊόντα.

Μέσα από πρακτικές συμβουλές και διαδραστικό περιεχόμενο, ανακαλύπτουμε πώς κάθε μικρή επιλογή ανακύκλωσης συμβάλλει στη μείωση των απορριμμάτων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία των φυσικών πόρων. Αυτή τη φορά ο νικητής θα λάβει ως δώρο ένα «Samsung Galaxy Tab A9+.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μήνα, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των Δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και πλούσια δώρα. Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της «Πράσινης Αποστολής – Green Mission» και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση στο link https://followgreen.gr/heraklion/mission/single/currnet.

Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission.

Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.