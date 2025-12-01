Με επιτυχία στο Ρέθυμνο η εκπαιδευτική δράση του Προγράμματος «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική δράση του Προγράμματος «ΖΩΗ» στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» του Ρεθύμνου, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 400 μαθητές από επτά σχολικές μονάδες: το 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, το Μουσικό Λύκειο Ρεθύμνης, το Γυμνάσιο Γαράζου, το Γυμνάσιο Συβρίτου, το Πειραματικό ΓΕΛ Ρεθύμνου, το 2ο ΓΕΛ Ρεθύμνου και το 4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης Γιώργου Πιτσούλη, της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαίρης Λιονή, καθώς και των Αντιδημάρχων του Δήμου Ρεθύμνου Νεκτάριου Παπαδογιάννη, Δημήτρη Λαχνιδάκη και Μανόλη Τσάκωνα.

Η εκπαιδευτική πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους εξής φορείς: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Περιφερειακά Τμήματα Ρεθύμνου και Ηρακλείου), Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (παραρτήματα Χανίων και Ηρακλείου), ΕΠΟΜΕΑ Χανίων και το Εργαστήριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και σε δεξιότητες πρώτης ανταπόκρισης, κατανοώντας τη σημασία της άμεσης παρέμβασης σε κρίσιμες καταστάσεις.

O Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, αφού ευχαρίστησε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους στη δράση επεσήμανε : «η σημερινή εκπαιδευτική δράση του Προγράμματος “ΖΩΗ” στο Ρέθυμνο αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα της Περιφέρειας Κρήτης προς τη δημιουργία μιας κοινωνίας πιο ενημερωμένης, πιο προετοιμασμένης και πιο ασφαλούς.

Η εκπαίδευση των μαθητών στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση είναι μια δεξιότητα ζωής που μπορεί να αποβεί καθοριστική σε κρίσιμες στιγμές.

Η νέα γενιά της Κρήτης δείχνει ξανά ότι όταν της προσφέρουμε τα κατάλληλα εφόδια, τα αξιοποιεί με ενθουσιασμό και ευθύνη». Παράλληλα ο κ. Πιτσούλης αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που έχουν τα μέλη των εθελοντικών ομάδων και του Εργαστηρίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς χωρίς τη συμβολή τους δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών δράσεων.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαίρη Λιονή ανέφερε:

«η σημερινή δράση στο Ρέθυμνο ανέδειξε πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ για τους μαθητές μας. Η γνώση πρώτων βοηθειών ενδυναμώνει τα παιδιά, τα βοηθά να αισθάνονται ασφαλή και ικανά να ανταποκριθούν σε μια απρόβλεπτη κατάσταση, προστατεύοντας τον εαυτό τους, τους συμμαθητές τους και την κοινωνία τους.

Η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την πρόληψη και προάγουν την υγεία και την ασφάλεια των νέων μας, με τη συνεργασία σχολείων, εκπαιδευτικών και ειδικών φορέων. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους εθελοντές και τους εκπαιδευτές που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, προσφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις με επαγγελματισμό και αγάπη για τον άνθρωπο. Η ανταπόκριση των μαθητών αποδεικνύει ότι οι δράσεις αυτές έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο και αποτελούν επένδυση στο μέλλον του τόπου μας».