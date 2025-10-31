ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης : Έναρξη Παιδικών – Νεανικών Εργαστηρίων, Εργαστηρίων Ενηλίκων και Εργαστηρίων ΑΜΕΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

«ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

ΕΝΑΡΞΗ

ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

& ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, ανακοινώνει την έναρξη των εργαστηρίων του για το 2025-2026, τα οποία είναι εμπλουτισμένα με νέες και ποικίλες θεματικές, στοχεύοντας στη συμμετοχή παλιών και νέων φίλων όλων των ηλικιών.

ΠΑΙΔΙΚΑ-ΝΕΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Για 19η χρονιά θα λειτουργήσουν τα Παιδικά-Νεανικά Θεατρικά Εργαστήρια που απευθύνονται σε παιδιά από Νηπιαγωγείο έως και Λύκειο.

Νέο τμήμα:

Νηπιαγωγείο, Τρίτη 17:00-18:00, Ειρήνη Μαμάση, θεατρολόγος – ηθοποιός και Αλεξάνδρα Παρασκευοπούλου, θεατρολόγος

Μαθητές Α’ και Β’ Δημοτικού, Πέμπτη 17:30-18:30, Στέλλα Σκορδαρά, ηθοποιός, παιδαγωγός, σκηνοθέτις

Μαθητές Γ’ και Δ’ Δημοτικού, Σάββατο 15:30 – 17:00, Φαίδρα Γαλανάκη, ηθοποιός

Μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, Σάββατο 11:00-12:30, Αλίκη Βρανά, θεατρολόγος

Μαθητές Γυμνασίου, Σάββατο 16:00-18:00, Αθηνά Μαθιουδάκη, ηθοποιός,

Μαθητές Λυκείου, Σάββατο 11:00-13:00, Στελλίνα Ιωαννίδου, ηθοποιός – σκηνοθέτις

Νέο τμήμα:

«Μουσειακό Θέατρο, δραματοποίηση μυθολογίας» Απευθύνεται σε μαθητές Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, Παρασκευή 18:00-19:30, Αλίκη Βρανά, θεατρολόγος και Κυβέλη Κουκουδάκη, παιδαγωγός-μουσικός

Τα παραπάνω μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 10 Νοεμβρίου 2025, θα ολοκληρωθούν στις 6 Ιουνίου 2026 με εβδομαδιαία συμμετοχή και θα γίνονται στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Α’ όροφος.

Μηναία συνδρομή 20€.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Φέτος, θα λειτουργήσει για 22η συνεχή χρονιά η Πειραματική Ερασιτεχνική Σκηνή. Μπορούν να συμμετάσχουν άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω, που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το θέατρο, να διοχετεύσουν μέσα από την τέχνη του θεάτρου την ενεργητικότητά τους και να εκφραστούν δημιουργικά συμμετέχοντας σε μια ομάδα.

Δευτέρα και Τετάρτη 19:00-21:00, Αθηνά Μαθιουδάκη, ηθοποιός

Τρίτη και Πέμπτη 19:00-21:00, Ιώ Ασηθιανάκη, ηθοποιός, σκηνοθέτις, Θένια Χατζή, ηθοποιός

Νέο τμήμα:

Δευτέρα και Τετάρτη 10:00-12:00, Στέλλα Σκορδαρά, ηθοποιός, παιδαγωγός, σκηνοθέτις

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν στις 10 Νοεμβρίου 2025, θα ολοκληρωθούν στις 7 Ιουνίου 2026 με εβδομαδιαία συμμετοχή και θα γίνονται στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Α’ όροφος.

Μηνιαία συνδρομή 30€.

Νέο τμήμα:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΝΗΣ, ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗΣ

Τετάρτη 18:00-21:00, Ζαχαρούλα Κληματσάκη, ηθοποιός, μουσικός, δασκάλα τραγουδιού, αγωγής λόγου, υποκριτικής και αφήγησης

Το εργαστήρι φωνής, λόγου και αφήγησης θα ξεκινήσει στις 12 Νοεμβρίου 2025, θα ολοκληρωθεί στις 3 Ιουνίου 2026 και θα πραγματοποιείται δυο φορές το μήνα στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Α’ όροφος.

Μηνιαία συνδρομή 25€.

Νέο τμήμα:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ FORUM

Πέμπτη 17:00-19:00, Ανθούλα Μαρινάκη, ηθοποιός, θεατροπαιδαγωγός και σύμβουλος ψυχικής υγείας.

Ο Αουγκούστο Μποάλ (1931-2009), σημαντικός Βραζιλιάνος θεατράνθρωπος και ακτιβιστής, ίδρυσε το Θέατρο του Καταπιεσμένου (Φόρουμ) με στόχο την αφύπνιση των συνειδήσεων, την ενδυνάμωση των καταπιεσμένων και την κοινωνική αλλαγή.

Το Θέατρο Φόρουμ εκπαιδεύει το άτομο να σκέφτεται, να κατανοεί, να κριτικάρει, να προτείνει και να εφαρμόζει συλλογικά λύσεις.

Το εργαστήρι θεάτρου Forum θα ξεκινήσει στις 22 Ιανουαρίου 2026, θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουνίου 2026, με εβδομαδιαία συμμετοχή και θα γίνεται στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Α’ όροφος.

Μηνιαία συνδρομή 25€.

ΠΡΟΣΟΧΗ: για αυτό το εργαστήριο δεν γίνεται κατάθεση της συνδρομής τώρα. Η κατάθεση θα γίνει τον Ιανουάριο με την έναρξη του εργαστηρίου.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Και φέτος θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα:

α) Δύο θεατρικά εργαστήρια για άτομα με αναπηρία σε συνεργασία με το Κ.δ.α.π. Α.μ.ε.α. “Ατλαντίδα”,

β) Ομάδες συμβουλευτικής για τους γονείς των ατόμων με αναπηρία

α) Τρίτη 16:00-18:00 θεατρικό εργαστήριο για άτομα με αναπηρία (Α’ τμήμα)

Τετάρτη 17:00-19:00 θεατρικό εργαστήριο για άτομα με αναπηρία (Β’ τμήμα)

β) Τρίτη 16:00-18:00, Τετάρτη 17:00-19:00 ομάδες συμβουλευτικής για τους γονείς των ατόμων με αναπηρία (για δηλώσεις συμμετοχής στις ομάδες συμβουλευτικής επικοινωνήστε με το Κ.δ.α.π. Α.μ.ε.α. “Ατλαντίδα”)

Μαρία Θεοδοσιάδου ειδική παιδαγωγός, Μάκης Κοκονάκης κοινωνικός φροντιστής, Ρήγας Κούγκολος βοηθός εμψυχωτής, Κωνσταντίνος Γεωργιλάκης κοινωνικός λειτουργός.

Τα εργαστήρια για άτομα με αναπηρία θα γίνονται στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων με διάρκεια από 11 Νοεμβρίου 2025 έως τις 3 Ιουνίου 2026 και με εβδομαδιαία συμμετοχή.

-Τα θεατρικά εργαστήρια για άτομα με αναπηρία καθώς και οι ομάδες συμβουλευτικής για τους γονείς παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο των εργαστηρίων και βιογραφικά των εκπαιδευτών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης www.dipethekritis.gr

Οι δηλώσεις συμμετοχής για όλα τα εργαστήρια-τμήματα θα γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας www.dipethekritis.gr (Εγγραφές Εργαστηρίων 2025-26) από 3/11 έως και 7/11/2025.

Για να θεωρείται ολοκληρωμένη η εγγραφή σε ένα εργαστήριο, θα πρέπει να γίνει κατάθεση της συνδρομής σε τραπεζικό λογαριασμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης που θα αναγράφεται στην αίτηση, εντός δύο ημερών από την εγγραφή του κάθε ενδιαφερόμενου. Διαφορετικά, η εγγραφή θα ακυρώνεται αυτόματα.

Σαν αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου και το τμήμα στο οποίο επιθυμεί να συμμετέχει.

Οι συνδρομές αφορούν το διάστημα από το μήνα Νοέμβριο 2025 μέχρι και το μήνα Μάιο 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2821044256 και 2821023333, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.