ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης:Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Χρήστου Πολίτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του ηθοποιού Χρήστου Πολίτη.

Ο γνωστός ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Χρήστος Πολίτης, συνεργάστηκε το 1989 με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης στο έργο «Ερωτόκριτος» του Βιτζέντζου Κορνάρου, στο ρόλο του ποιητή.

Η Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και το προσωπικό του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, εκφράζουν τη λύπη και τη συγκίνησή τους για το θάνατό του και τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με το νέο Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Ιανουαρίου 2026
