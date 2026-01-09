ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης:Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Χρήστου Πολίτη

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του ηθοποιού Χρήστου Πολίτη.

Ο γνωστός ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Χρήστος Πολίτης, συνεργάστηκε το 1989 με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κρήτης στο έργο «Ερωτόκριτος» του Βιτζέντζου Κορνάρου, στο ρόλο του ποιητή.

Η Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και το προσωπικό του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, εκφράζουν τη λύπη και τη συγκίνησή τους για το θάνατό του και τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.